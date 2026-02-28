Ein herber Rückschlag

Türkspor Eppingen durfte zum Auftakt jubeln. – Foto: Berthold Gebhard

Wahrscheinlich war es das. Mit dem 3:0-Erfolg im Rücken wollte Türkspor Eppingen gegen den SC Rot-Weiß Rheinau unbedingt nachlegen. Doch es wurde nichts, das kleine "Abstiegsendspiel" ging 0:3 verloren.

Zum Vorbericht:

Türkspor Eppingen und der VfB St.Leon befinden sich bereits im Spielrhythmus. Die beiden Landesligisten haben vergangenen Sonntag ihr Nachholspiel aus dem alten Jahr bestritten. Der SC Rot-Weiß Rheinau, Drittletzter auf einem direkten Abstiegsrang, kommt nun zu Türkspor. Da muss ein Dreier her, ohne Wenn und Aber. Die Frühform stimmt nach dem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen St.Leon zum Auftakt jedenfalls.

Der Anfang ist gemacht. Keine Frage, der Klassenerhalt für Türkspor Eppingen wäre ein kleines Fußballwunder, aber solche gibt es bekanntlich immer wieder. "Die Erleichterung war enorm groß und zwar für den ganzen Verein", sagt Mehmet Öztürk. Der Türkspor-Trainer ist stolz und glücklich wie sich seine Schützlinge vor Wochenfrist beim 3:0-Sieg gegen den VfB St.Leon präsentiert haben. Er sah dabei, „einen absolut verdienten Sieg, weil die Jungs von Anfang an mental da gewesen sind und sich ganz einfach belohnt haben.“