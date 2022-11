Gegen Spitzenreiter Teveren feierte die U 23 des 1. FC Düren einen Erfolg. Gelingt die Wiederholung im Derby mit den Sportfreunden? – Foto: Manfred Heyne

Ein heißes Derby mit offenem Visier Nach fünf Siegen in Folge hat es für die Sportfreunde Düren in Kohlscheid die erste Niederlage gegeben, dennoch blieb das Team von Trainer Demircan auf Platz drei der Tabelle und erwartet nun am Sonntag zum Landesliga-Derby den 1. FC Düren II.

Gegen die U23 des 1. FC Düren haben die Sportfreunde in den vergangenen Jahren stets den Kürzeren gezogen, so dass SFD-Coach Marcel Demircan auch am Sonntag ein mehr als unangenehmes und enges Match erwartet.

„Düren ist derzeit sehr gut drauf und hat eine hungrige und giftige junge Truppe, die uns wehtun möchte. Von daher müssen wir die Niederlage in Kohlscheid abhaken und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die es benötigt, Siege einzufahren: gute Tagesform, harte und enge Kampfführung und Gewinn von dreckigen Bällen“, erwartet Demircan ein Match auf Augenhöhe, auch wenn sein Team aufgrund des weitaus besseren Tabellenplatzes als Favorit ins Match gehen dürfte. Zudem spricht die fast blütenweiße Heimbilanz für ein erfolgreiches Derby, gestützt durch eine entspannte Personallage, nachdem auch Descartes Luciana eine weitere Option im gefährlichen offensiven Bereich sein wird. Das einzige Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des Ex-Düreners Niklas Mandelartz, was für ihn persönlich sehr schade sein dürfte. Acht Plätze hinter den Sportfreunden rangierend reist der 1. FC Düren II mit zwei Siegen in Folge an, wobei der letzte 3:2-Erfolg gegen Spitzenreiter Germania Teveren ein echtes Highlight war.