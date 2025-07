Ein heißer Titel-Kandidat

Traditionell steht der FCM für Kontinuität. So auch diesen Sommer, in dem sich wenig, dafür aber Bemerkenswertes getan hat. Der Transfer von Christopher Wild sticht heraus und dürfte ligaweit mit großem Interesse verfolgt worden sein.

Abgänge gibt es sechs an der Zahl, darunter sind aber keine Leistungsträger aus der vergangenen Runde. Unterm Strich ist der FCM noch stärker aufgestellt.

Offensiv sucht die Zusammenstellung ihres seinesgleichen und das Mittelfeldzentrum um Johannes Bender, Jonathan Imhof, der fast die komplette Vorsaison verletzungsbedingt gefehlt hat, und Co-Trainer Jonas Kiermeiers strotzt geradezu vor Spielfreude und Routine. Da diese Runde Torjäger Tim-Sebastian Buchheister von Beginn an zur Verfügung steht und nicht wie zuletzt ein halbes Jahr im Ausland weilte, spricht ein weiterer Aspekt für Mühlhausen. Obendrein steht mit Philipp Neuberger ein weiterer Offensivkünstler zur Verfügung, der in den vergangenen drei Spielzeiten 94 Scorerpunkte gesammelt hat. Schwachpunkte sind vorhanden, aber wenn dann nur sehr wenige. Die Gegentoranzahl von 43 ist einer. Ansonsten gibt es nicht wirklich was zu meckern.

Das Trainerteam und das Team dahinter bleibt gleich und ist dementsprechend aufeinander abgestimmt.