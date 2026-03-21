„Ein heißer Tanz“: Thiede will Revanche gegen Fortuna

Für Yüksel Altinkaya ist die Ausgangslage klar und anspruchsvoll: „Wir treffen am Sonntag bei unserm Heimspiel auf einen Gegner, der super in die Rückserie gestartet ist, der aus ihren drei Spielen fünf Punkte geholt hat, keine Niederlage bisher und der vor allen Dingen bisher gegen Gegner aus dem oberen Drittel gespielt hat.“

Der Blick auf die Formkurve der Gäste unterstreicht diese Einschätzung. Zuletzt holte Fortuna ein 1:1 gegen FG Vienenburg-Wiedelah, nach frühem Rückstand durch Knoop (1.) glich Liebig in der Schlussminute (90.) aus. Davor gewann man gegen Gitter und teilte sich die Punkte mit dem Tabelenführer Wolfenbüttel II

Doch auch Thiede kommt mit Rückenwind: Beim 5:2 gegen VfL/TSKV Oker trafen Güngör (10.), Pramme (65.) und Liehr (79.), hinzu kamen zwei Eigentore von Tozlu (44.) und Zimmermann (66.). Ein deutliches Signal vor dem Derby.

Dennoch warnt Yüksel Altinkaya eindringlich vor dem Gegner: „Die Mannschaft ist sehr gut drauf, wie immer eine Mannschaft, die über den Teamgeist, Zusammenhalt und Leidenschaft kommt.“

Das Hinspiel ging mit 0:2 verloren, Tore von Liebig (6.) und Schmidtheisler (33.) entschieden die Partie früh. Für Thiede ein zusätzlicher Ansporn: „Wir wollen das Spiel gewinnen, vor allen Dingen, weil wir das Rückspiel 2:0 verloren haben.“

Die Tabelle zeigt, wie eng es zugeht und genau das erwartet der Trainer auch auf dem Platz: „Ich denke, es ist ein hartes Stück Arbeit, weil wirklich alles sehr nah beieinander liegt. Man sieht die Ergebnisse: Jeder kann jeden schlagen.“

Hinzu kommt die besondere Derby-Atmosphäre: „Ich freue mich auf das Spiel, Salzgitteraner-Derby. Ich denke, die Jungs sind sehr, sehr heiß, Fortuna wird ebenfalls sehr heiß sein.“

Die Prognose fällt entsprechend leidenschaftlich aus: „Ich denke, uns erwartet ein heißer Tanz, es wird ein sehr umkämpftes Spiel werden und wir hoffen, die drei Punkte bei uns zu behalten.“