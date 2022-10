Ein heißer Herbst erwartet die DJK Vilzing Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gastieren die „Schnüdel“ aus Schweinfurt am Huthgarten. Für die DJK heißt es Fehler minimieren.

Denn die „Schnüdel“ aus Schweinfurt gastieren im Landkreis Cham. Dabei klaffen bei den Unterfranken aktuell Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Mit Platz acht, ohne jegliche Chance auf den Aufstieg, kann der FC Schweinfurt die Saison faktisch nach 16 Spieltagen schon zu den Akten legen. Dabei ist man mit ganz anderen Erwartungen gestartet, ein Platz unter den ersten Drei oder Vier hat man eigentlich angepeilt. Vor allem nach der 0:1-Heimniederlage gegen Türkgücü München riss einigen Anhängern der Geduldsfaden, so forderte der „harte Kern“ das Gespräch mit der Mannschaft und dem Sportdirektor Hettich. Dass man bei den „Schnüdeln“ über die aktuelle Platzierung enttäuscht ist, daraus macht auch Trainer Christian Gmünder keinen Hehl.



Fungiert man doch als Profimannschaft, in der teilweise vormittags, als auch am Nachmittag trainiert wird. „Natürlich hatten wir uns vor der Saison was anderes erhofft, aber wir haben eine junge entwicklungsfähige Mannschaft“, blickt der Trainer wohl schon vermehrt auf die kommende Saison voraus. Als Entschuldigung will er es gar nicht vorausschieben, dass in diesem Jahr wohl an Unterhaching und Würzburg in der Frage um die Meisterschaft und Relegationsteilnahme kein Weg vorbeigeführt hätte. Nach Vilzing reist man am Samstag mit der Vorgabe, die drei Punkte mitzunehmen, hat doch der Schweinfurter Trainer erkannt, dass die DJK wohl derzeit schwach auf der Brust ist: „Die DJK hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt und auch die Punkte zurecht geholt, doch wer aus den letzten zehn Spielen nur einen Sieg einfährt, der hat große Probleme.“ Doch als einfach will es der Trainer gar nicht bezeichnen, das Spiel am Samstag in Vilzing. Obwohl man beim FC derzeit eine ganz ordentliche Phase durchmacht, mit zuletzt vier Punkten aus den letzten drei Spielen. In Vilzing heißt es aber auch geduldig bleiben, wie Trainer Christian Gmünder sagt: „Die DJK verteidigt eigentlich sehr kompakt und geschlossen gegen den Ball und schalten schließlich wenn sie in Ballbesitz kommen sehr schnell um.“



In Vilzing brennt der Baum (noch) nicht, auch wenn es nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind. Die letzten Wochen waren teilweise harte Kost für den Anhang der Schwarz-Gelben. Die Mannschaft hat es dabei sicherlich drauf, die Liga am Ende zu halten, hat man dies doch gerade am Anfang der Saison gezeigt. In den letzten Wochen war aber nicht nur Sand im Getriebe, teilweise waren dies schon Felsbrocken. Allerdings ist man von Panik weit entfernt. So sagt sportlicher Leiter Sepp Beller: „Wir treffen am Samstag auf einen attraktiven Gegner, die natürlich weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück hängen. Das wird eine große Herausforderung für uns.“ Beller hat der Truppe mit auf den Weg gegeben, sich noch einmal kräftig zu schütteln, um dann die Negativserie zu beenden. Gerade auf eigenem Areal. „Wir haben es in dieser Saison schon öfter gezeigt, dass wir es am Huthgarten jeden Gegner schwer machen können.“ So müsse die DJK einen guten Kampf liefern, um den Bock wieder umzustoßen. Die Mannschaft aus Schweinfurt ist als Mitmeisterschaftsfavorit ins Rennen gegangen, aber gerade durch viele Verletzte hat man sich schon früh von diesem Traum 3. Liga verabschieden müssen.



Damit will es aber Sepp Beller auch schon bewenden lassen, vielmehr legt er den Fokus auf das eigene Team: „Uns steht ein ganz heißer Herbst bevor, wo wir schnellstmöglich wieder in die Spur finden müssen.“ Dazu heißt es aber hinten in der Defensive kompakt zu stehen und nach vorne die Chancen, die man bekommt zu verwerten. Und das wichtigste für Beller ist es: „Wir müssen die Fehler vermeiden, die uns zuletzt die Punkte gekostet haben.“