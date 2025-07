Ein Heimkehrer, ein erfahrener Zugang und ein Rückkehrer

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang

Paul Thomas schließt sich seinem Heimatverein, unserem Post SV Zehlendorf an.

Im letzten Jahr gewann der 17-Jährige mit der SpG Wandlitz/Klosterfelde/Basdorf als Spielmacher die Landesmeisterschaft sowie den Landespokal der A-Junioren.

Paul ist ein Zehlendorfer Junge und bringt eine Menge Spielwitz, Übersicht und Torgefahr mit.

Wir freuen uns sehr ein großes Talent beim Post SV begrüßen zu dürfen!

Trainer 2. Mannschaft

Der Meistertrainer bleibt!

Wir freuen uns sehr, dass unser Trainer Florian Kirschner seine erfolgreiche Reise bei uns fortsetzt und auch im kommenden Jahr die 2. Mannschaft übernimmt.

+++

+++

Neuzugang #9 - Felix „Fene“ Neumann verstärkt unser Team - Willkommen Fene!

Mit Felix Neumann begrüßen wir einen echten Arbeiter fürs Zentrum in unseren Reihen! Der 30-Jährige kommt vom FV Erkner und bringt genau das mit, was es in engen Spielen braucht: Erfahrung, Übersicht und Zweikampfstärke.

Zuhause im defensiven Mittelfeld, ist Fene der Typ Spieler, der nicht auffallen will – sondern auffällt, wenn er fehlt. Einer, der den Laden zusammenhält. Einer, der für das Team läuft, kämpft und rackert – von Box zu Box.

Wir freuen uns, dass sich Fene für uns entschieden hat und wir mit ihm auch in der Kaderbreite nochmal an Qualität zulegen konnten!

Seine Stärken machen ihn zu einer echten Verstärkung im Zentrum:

Spielintelligenz

Zweikampfstärke

Kommunikativ auf dem Platz