„Ein Haufen Selbstdarsteller": Trainer aus dem Landkreis rechnen mit DFB-Team ab WM-Aus der deutschen Elf von Pauline Zapp · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Deutsche Fußballfans beim Public Viewing – Foto: TOBIAS SCHWARZ

Nach dem WM-Aus gegen Paraguay üben Übungsleiter aus dem Kreis Freising Kritik am DFB-Team. Eine Trainerin findet besonders deutliche Worte.

Um 1.28 Uhr unserer Zeit platzte in der Nacht von Montag auf Dienstag der deutsche WM-Traum. Auch wenn die DFB-Elf im Vorfeld des Turniers nicht zu den Topfavoriten gezählt hatte, mit einem Ausscheiden gegen Paraguay im Sechzehntelfinale hatte wohl kaum jemand gerechnet. Bei den deutschen Fans überwiegt in den Tagen danach der Frust. Diskutiert wird neben der Schiedsrichterleistung auch über die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das FT hat mit Übungsleitern aus dem Landkreis Freising über das WM-Aus gesprochen. Frehe vom TSV Eching würde Nagelsmann eine zweite Chance geben „Die Enttäuschung ist auf jeden Fall groß“, sagt Marvin Frehe, Trainer der Frauenmannschaft des TSV Eching. „Wir haben viele Spieler, die bei Weltklasse-Vereinen unter Vertrag stehen und dort oft genug Weltklasse-Leistungen gezeigt haben. Bei der WM ist das aber leider keinem gelungen“, analysiert er. Seiner Meinung nach habe die Spielidee von Julian Nagelsmann nicht zur Mannschaft gepasst. Einen Plan B, um während des Spiels zu reagieren, habe es auch nicht gegeben. Dennoch hofft Frehe nicht auf eine sofortige Entlassung seines Trainerkollegen. „Wenn er bereit ist, gewisse Dinge anzupassen, hat er eine zweite Chance verdient. Bei der Heim-EM vor zwei Jahren hat er einen guten Job gemacht.“

SC Oberhummel war schockiert über die deutsche Harmlosigkeit Mitgelitten hat Montagnacht auch der Spielertrainer des SC Oberhummel Anton Hirschfeld. „Ich war wirklich schockiert, wie harmlos wir waren“, berichtet er. Das Problem sieht er auf der Trainerposition. Vor allem die Außendarstellung von Julian Nagelsmann habe ihn gestört. „An Manuel Neuer hat es sicher nicht gelegen, trotzdem war die Degradierung von Oliver Baumann falsch kommuniziert und hat für eine schlechte Grundstimmung gesorgt“, so der Spielertrainer. Besonders ärgerlich im Sechzehntelfinale: Das Kopfballtor von Jonathan Tah in der Verlängerung wurde wegen eines vermeintlichen Fouls von Waldemar Anton am paraguayischen Torhüter aberkannt. „Das musst du definitiv nicht abpfeifen“, findet Hirschfeld. Jürgens wünscht sich einen Trainerwechsel Eine zusätzliche Beobachtung machte Jochen Jürgens, der bis zum 30. Juni die Fußballer des SV Marzling trainierte, beim vermeintlichen 2:1. „Der Torwart von Paraguay greift Waldemar Anton in den Schritt, nur daraufhin schubst er ihn leicht von sich weg.“ Statt das Tor zurückzunehmen, hätte der Unparteiische also über eine rote Karte nachdenken können. „Nur auf den Schiedsrichter können wir es aber nicht schieben. Auch gegen die Elfenbeinküste und Ecuador war die Mannschaft schon weit vom deutschen Anspruch entfernt“, sagt er. Nagelsmann habe es nicht geschafft, seine Spieler auf die körperlich robuste Spielweise der Gegner einzustellen.