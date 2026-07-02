„Ein Haufen Selbstdarsteller": Trainer aus dem Landkreis rechnen mit DFB-Team ab

Nach dem WM-Aus gegen Paraguay üben Übungsleiter aus dem Kreis Freising Kritik am DFB-Team. Eine Trainerin findet besonders deutliche Worte.
Um 1.28 Uhr unserer Zeit platzte in der Nacht von Montag auf Dienstag der deutsche WM-Traum. Auch wenn die DFB-Elf im Vorfeld des Turniers nicht zu den Topfavoriten gezählt hatte, mit einem Ausscheiden gegen Paraguay im Sechzehntelfinale hatte wohl kaum jemand gerechnet. Bei den deutschen Fans überwiegt in den Tagen danach der Frust. Diskutiert wird neben der Schiedsrichterleistung auch über die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das FT hat mit Übungsleitern aus dem Landkreis Freising über das WM-Aus gesprochen.
„Die Enttäuschung ist auf jeden Fall groß“, sagt Marvin Frehe, Trainer der Frauenmannschaft des TSV Eching. „Wir haben viele Spieler, die bei Weltklasse-Vereinen unter Vertrag stehen und dort oft genug Weltklasse-Leistungen gezeigt haben. Bei der WM ist das aber leider keinem gelungen“, analysiert er. Seiner Meinung nach habe die Spielidee von Julian Nagelsmann nicht zur Mannschaft gepasst. Einen Plan B, um während des Spiels zu reagieren, habe es auch nicht gegeben. Dennoch hofft Frehe nicht auf eine sofortige Entlassung seines Trainerkollegen. „Wenn er bereit ist, gewisse Dinge anzupassen, hat er eine zweite Chance verdient. Bei der Heim-EM vor zwei Jahren hat er einen guten Job gemacht.“
Mitgelitten hat Montagnacht auch der Spielertrainer des SC Oberhummel Anton Hirschfeld. „Ich war wirklich schockiert, wie harmlos wir waren“, berichtet er. Das Problem sieht er auf der Trainerposition. Vor allem die Außendarstellung von Julian Nagelsmann habe ihn gestört. „An Manuel Neuer hat es sicher nicht gelegen, trotzdem war die Degradierung von Oliver Baumann falsch kommuniziert und hat für eine schlechte Grundstimmung gesorgt“, so der Spielertrainer. Besonders ärgerlich im Sechzehntelfinale: Das Kopfballtor von Jonathan Tah in der Verlängerung wurde wegen eines vermeintlichen Fouls von Waldemar Anton am paraguayischen Torhüter aberkannt. „Das musst du definitiv nicht abpfeifen“, findet Hirschfeld.
Eine zusätzliche Beobachtung machte Jochen Jürgens, der bis zum 30. Juni die Fußballer des SV Marzling trainierte, beim vermeintlichen 2:1. „Der Torwart von Paraguay greift Waldemar Anton in den Schritt, nur daraufhin schubst er ihn leicht von sich weg.“ Statt das Tor zurückzunehmen, hätte der Unparteiische also über eine rote Karte nachdenken können. „Nur auf den Schiedsrichter können wir es aber nicht schieben. Auch gegen die Elfenbeinküste und Ecuador war die Mannschaft schon weit vom deutschen Anspruch entfernt“, sagt er. Nagelsmann habe es nicht geschafft, seine Spieler auf die körperlich robuste Spielweise der Gegner einzustellen.
Für die Zukunft wünscht sich der Marzlinger einen kompletten Cut inklusive eines Trainerwechsels. „Wir brauchen einen Umbruch wie nach der EM 2004“, sagt Jürgens, der jetzt Norwegen die Daumen drückt. „Deren Spieler und Fans verkörpern für mich den Spaß am Fußball – etwas, das Deutschland leider gefehlt hat.“
„Die Leidenschaft und das Herz“ fehlten auch Stephan Fürst, der beim BC Attaching an der Seitenlinie steht. „Mir war aber schon vor dem Spiel gegen Paraguay klar, dass es schwierig wird“, erzählt er. „Hätten wir in der Gruppenphase nicht gegen Curacao gespielt, wäre es da schon eng geworden.“ Immerhin: Für die Interviews nach dem Spiel findet Fürst lobende Worte: „Die Spieler haben es nicht auf die Schiedsrichterentscheidung geschoben, sondern die Schuld bei sich selbst gesucht – das fand ich stark.“ Die größten Chancen auf den Weltmeisterschaftstitel habe nun Frankreich: „Die spielen für mich den besten Fußball“, ist Fürst überzeugt.
Bei Annika Lindhorst, Trainerin der Fußballerinnen des FC Moosburg, ist zu keiner Zeit richtige WM-Stimmung aufgekommen, wie sie sagt. „Das lag aber gar nicht primär an der Mannschaft, sondern an der ganzen Politik drumherum.“ Auch für die Nationalspieler findet sie kritische Worte: „Für mich stand da ein Haufen Selbstdarsteller auf dem Platz, aber keine Mannschaft“, so die FCM-Trainerin. Im restlichen Turnierverlauf drückt sie jetzt den Underdogs die Daumen. „Der große Favorit ist aber auch für mich Frankreich.“