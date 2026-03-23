"Ein Hauch von Jim Knopf": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Nico Schoch

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Sefa hat langsam Spaß am Spiel und düpiert ein Gegner nach dem anderen. Da hätte ich ja gar kein Bock als Verteidiger.

In der 57. Minute beim Spiel des SSV Aalen gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen – Endstand: 4:1 (So., 22.03.2026, 15:00 Uhr)

Liveticker von Auron Hajdaraj

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In der 58. Minute beim Spiel SG Sonnenhof Großaspach vs. TSV Steinbach Haiger – Endstand: 4:1 (Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr)

Jetzt haben wir wieder klare Sicht. Vor unserer Kabine hatte ein Haupttribünenbesucher seine E-Ziggi angeworfen. Ein Hauch von Jim Knopf und seiner Emma zog hier gerade an unserem Fenster vorbei ...

Liveticker von der Presse SG Sonnenhof Großaspach

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In der 80. Minute beim Spiel SV Salamander Kornwestheim vs. SV Germania Bietigheim – Endstand: 2:3 (So., 22.03.2026, 15:30 Uhr)

Trainer Raimondo tobt an der Außenlinie wie ein Rumpelstilzchen und fordert rot für Krüger. Und bekommt von Schiedsrichter Maier die letzte Verwarnung.

Liveticker von Steffen Lohfink

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In der 21. Minute beim Spiel SG HAN vs. TSV Ratzenried – Endstand: 4:0 (So., 22.03.2026, 15:00 Uhr)

Der vorbeifahrende Zug ist grad interressanter als das Spiel.

Liveticker von Nevio Haas

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