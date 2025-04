Ein Hauch von Derby

Die an Heidelberger Duellen reiche Verbandsliga hält auch am Osterwochenende eines parat. Der 1.FC Mühlhausen empfängt die SG Heidelberg-Kirchheim. Favorit ist dabei zweifelsohne das Heimteam, das in der Tabelle deutlich besser platziert und obendrein in der besseren aktuellen Verfassung ist.