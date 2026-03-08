Ein Hauch von Bundesliga in Gugis Plaudereck! ⚽️❤️🤍💙

In der 17. Folge von Gugis Plaudereck wird’s richtig emotional und fußballverrückt: Heute dreht sich alles um den Damenfußball und die beeindruckende Karriere unserer Kapitänin Julia Comuth – für die meisten einfach nur Juli.

Von den ersten Kicks im kleinen Dorfverein um die Ecke über die große Alemannia bis hin ins vielleicht schönsten Doppeldorf, das wir alle kennen. Kreisliga, Landesliga, Regionalliga – und dann ab in die 2. Bundesliga. Juli hat wirklich jede Etage dieses verrückten Fußball-Hauses durchlaufen.

Man hört ihr in jeder Sekunde an, wie sehr sie diesen Sport lebt. Wie viel Herzblut sie in jede Trainingseinheit, jedes Spiel und vor allem in dieses junge, hungrige Team steckt. Aufstiege, bittere Rückschläge, grandiose Momente, Mannschaftskrisen und jetzt der harte Abstiegskampf – Juli hat fast alles schon erlebt. Und das Erstaunlichste? Sie erzählt von alledem mit einer Wahnsinnsruhe. Die Frau hat einfach die Ruhe weg – und genau das macht sie zur perfekten Kapitänin.