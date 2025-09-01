Ein Hauch von Brasilien – Wolfratshausen verliert 1:7 gegen MTV

Der BCF Wolfratshausen konnte bislang noch kein Spiel gewinnen und entwickelt sich mit 30 Gegentoren zur Schussbude der Bezirksliga Süd.

Beschämend eindrucksvoll erbringt der BCF Wolfratshausen den Beweis des fehlenden Bezirksligaformats. Schnupperte die Elf von Florian Ächter nach erschreckender Leistung im ersten Abschnitt durch das erste Heimtor dieser Saison an einem möglichen Punktgewinn, mündete die finale halbe Stunde der Partie gegen den MTV 1879 München in einem 1:7 und damit der bislang höchsten Niederlage in dieser Saison.

Mangelnde Einsicht im Nachgang vervollständigten einen Auftritt bar jeder Illusion. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll, ohne dass es verheerend ist“, bekennt Co-Trainer René Stoiber erwiesen ehrlich. Auch in Sachen Mannschaftsgefüge lässt sich nicht mehr um den heißen Brei herumreden. „Einige sind mit sich selbst beschäftigt, andere etwas weit von der Bezirksliga weg.“

Ein Zuschauermagnet ist der Ballclub längst nicht mehr, sofern er es überhaupt einmal war. Inzwischen aber nehmen die Heimspiel der Farcheter groteske Züge an. Im Innenbereich des Isar-Loisach-Stadions finden sich allenfalls ein Dutzend Menschen, die es mit den Wolfratshausern halten.

Der Rest rekrutiert sich aus der Anhängerschaft des gegnerischen Teams sowie einigen Trainern anderer Bezirksligisten und deren geistigen Beobachtungsprotokollen. Das ist insoweit nachvollziehbar, als es zeitweilig gehörig schmerzt, dem BCF-Team in seinem verzweifelten Bestreben, annähernd mit der Konkurrent mithalten zu können, beizuwohnen. Beispiele: Albin Veliqi pariert einen Schuss aus kurzer Distanz mit überragendem Fußreflex.

Dann nimmt er den Ball und schlägt ihn nach vorne in ein Nirwana ohne Mitspieler weit und breit. Ähnliches passierte Dominik König. Der jagt das Spielgerät nahe der eigenen Grundlinie einfach mal irgendwohin, wahlweise auf den Fuß eines Gegenspielers. „Solche Ballverluste passieren nicht einmal im Training“, bekennt Stoiber mit schwermütigem Unterton.

Beim BCF kommt momentan alles zusammen

Freilich fallen auch die Gegentore unter den Mantel kapitaler Fehler. Chip-Bälle über eine zu hoch stehende Abwehr machten es den Gästen leicht, vor Veliqi aufzukreuzen. „Auf die Art, wie der MTV in die Tiefe spielt, muss ich reagieren“, moniert Stoiber. „Aber das tun wir natürlich nicht.“ Die ersten 45 Minuten wertete Stoiber als „von unserer Seite mega-schlecht“.

Nach der Pause nährte Engin Torunoglu mit seinem Anschlusstor zarte Hoffnungen. Zumal noch ein Ball aus kurzer Distanz vorbei geschossen wurde. Doch dann reichte abermals ein langer Ball, um den maßgeblichen Fehler zu produzieren. „In unserer Situation tödlich, danach ging es Schlag auf Schlag“, zählte der 60-Jährige eine Vielzahl hängender Köpfe. Wohl nicht zum letzten Mal in dieser Spielzeit.