Ein hartes Stück Arbeit für die SVG Weißenberg

Die Gäste aus Nievenheim, die im Abstiegskampf weiter jeden Punkt brauchen, kamen mit einem durch Verletzungen stark dezimierten Kader nach Weißenberg. Dennoch fand die SVG im ersten Durchgang keinen Weg durch die Nievenheimer Defensive. „Der VdS war top eingestellt. Die Mannschaft hat sich an die Angaben des Trainers gehalten und es so geschafft, uns mit der Taktik im ersten Durchgang zu überrumpeln“, berichtete Schneider. Somit ging es beim Flutlichtspiel am Freitagabend mit einem 0:0 in die Kabine. Nievenheim-Coach Thomas Boldt konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. „Es war beeindruckend, wie die Jungs als Kollektiv zusammengearbeitet haben. Die Kommunikation und die Disziplin der Mannschaft war top“, so Boldt.

Auch in der zweiten Hälfte ließ der erste Treffer lange auf sich warten. Dennoch stieg der Druck der SVG Weißenberg. „Die Einwurf-Flanken der Weißenberger haben uns hinten reingedrückt, weshalb wir keine Entlastung mehr hatten“, erzählte Boldt. Der Führungstreffer der Gastgeber fiel erst nach einem Eckstoß. Die Weißenberger schlugen von rechts eine Ecke in den Fünfmeterraum, wo Kapitän Paul Winkelmann (79.) aus kurzer Distanz zum Kopfball kam, während Nievenheim-Keeper Kelvin Sanchez de Villar versuchte, den Ball zu entschärfen. Nach dem das Spielgerät im Tor gelandet war, reklamierten die Gäste, aber ohne Erfolg.

Packendes Finale

Nur sieben Minuten später erhöhte Daniel Becker (86.) auf 2:0 und leitete somit die torreiche Schlussphase ein. Denn die Nievenheimer gaben trotz des Rückstandes nicht auf und erzielten durch Nils Jochmann (90.+1) den Anschlusstreffer. Aber auch die SVG hatte durch Dennis Brune (90.+2) eine schnelle Antwort parat. Das 3:1 reichte jedoch nicht, um den VdS zum Aufgeben zu zwingen. Julian Huptas (90.+4) erzielte noch das 2:3, die Punkte blieben jedoch in Weißenberg. „Das Wichtigste war, dass wir ruhig geblieben sind, nachdem uns lange nichts eingefallen ist. Die Jungs haben bis zum Schluss alles reingeworfen und sich somit den knappen Sieg auch verdient“, meinte Schneider.

Auf die SVG wartet bereits am Mittwoch (20 Uhr) das nächste Kreisderby gegen den Angstgegner 1. FC Grevenbroich-Süd. Den letzten Pflichtspielsieg gegen die Südstädter fuhr Weißenberg 2017 ein. Auch in der vergangenen Saison gingen die sechs Punkte an Grevenbroich. „Vor diesem Spiel muss ich keinen Spieler motivieren. Wir wollen alle diese Negativserie brechen. Das ist für uns ein spezielles Spiel, das zusätzlichen Ansporn bringt“, so Schneider. Kollege Thomas Boldt war trotz der Niederlage in Weißenberg stolz auf seine Mannschaft. „Durch den Einsatz und die Kampfleistung hätten wir uns auch einen Punkt verdient. Trotzdem kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war eine super Leistung, die Tendenz der letzten Wochen stimmt. Aber natürlich zählen im Abstiegskampf nur die Punkte“, betonte der Trainer der Nievenheimer.