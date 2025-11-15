Ein hartes Stück Arbeit - FCG schlägt Wackerstein

Der FC Geisenfeld kam im Grunde gut in die Partie. In der 14. Minute schlug Torwart Benedikt Köhler den Ball lang nach vorne, Bilal Rihani profitierte von einem Stellungsfehler, umkurvte noch Torwart Julian LIedl und traf zum 1:0. Die Führung gab den Gastgebern aber keine Sicherheit, im Gegenteil. Bei der Truppe von Spielertrainer Stefan Hoffmann riss der Faden. Wackerstein war griffiger und gefährlich im Umschaltspiel. In der 22. Minute ging Jonas Lechner nach einem Abwehrfehler alleine auf das Tor zu, schloss aber völlig überhastet ab und schob den Ball Köhler in die Arme. Zwei Minuten später war es aber dann so weit, nach einem Ball in die Gasse war Wackersteins Spielertrainer Kay Baitz durch und ließ sich die Chance nicht entgehen - 1:1. In der 30. Minute befand sich Geisenfeld erneut im Tiefschlaf, wieder stand der Gegner frei vor Köhler und wieder landete der Ball als Rückgabe in den Armen des Torwarts. Im Gegenzug rächte sich der Chancenwucher der Gäste. Nach einer Hereingabe von rechts traf Furkan Bayraktar zunächst Aluminium, köpfte den Abpraller aber dann zum 2:1 in die Maschen. Dass das nicht der Pausenstand war, hing an der Schlafmützigkeit der Gastgeber, die in der Nachspielzeit extrem offen standen und prompt in einen Konter liefen, den Jonas Lechner zum verdienten 2:2 nutzte. Über einen Rückstand zur Pause hätte sich Geisenfeld nicht beschweren dürfen.

Nach der Pause agierten die Gastgeber deutlich konzentrierter gegen den Ball und ließ keine klare Chance von Wackerstein mehr zu, auch wenn nach vorne längst nicht alles Gold war. Der Auftakt in die zweite Halbzeit gelang aber. Bilal Rihani spielte den Ball von rechts an den Elfmeterpunkt, wo Timo Postruschnik den Ball zwar nicht voll traf, ihn dadurch aber in den linken Torwinkel lupfte - 3:2, die dritte Geisenfelder Führung. Kurz darauf war eigentlich das 4:2 fällig, doch der eingewechselte Justin Kestler schoss eine Hereingabe am langen Pfosten des leeren Tores vorbei. Es dauerte bis zur 86. Minute, ehe die Gastgeber den Deckel auf die Partien machten. Ein langer Ball von Daniel Meier, Simon Kirmaier war im richtigen Moment gestartet und markierte das 4:2. Kurz vor dem Abpfiff konnten die Gäste nach einer Ecke den Ball nicht klären, der FCG kam immer wieder zum Abschluss und am Ende traf Jonas Lehmair mit seiner Torpremiere in der Kreisklasse zum 5:2.