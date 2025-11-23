– Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat vor 300 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Getränke Hoffmann Stadion seine Serie ausgebaut. Mit dem 2:1 (2:1) gegen Eintracht Braunschweig II sind die Schwarz-Weißen seit fünf Spielen ungeschlagen. Dabei sammelten sie 13 von 15 möglichen Punkten und schossen 17:6 Tore. Der Gast kassierte nach drei Spielen wieder eine Niederlage. Es war die erste für Interimstrainer Ken Reichel.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Aber aufgrund der ersten Halbzeit sei der Sieg verdient. Nach der Pause allerdings habe der SCSV keine glasklare Chance mehr gehabt. Dafür stand die Abwehr sicher. Braunschweig sei ein guter Gegner gewesen. Am Freitagabend unter Flutlicht bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt war der Kunstrasenplatz schwer zu bespielen. Das kam dem Gastgeber in der Anfangsphase zugute. Denn als sein Gegenspieler ausrutschte, steuerte Artem Popov allein auf Torwart Marko Rajkovacic zu und traf schon in der elften Minute zum umjubelten 1:0. Sein erster Saisontreffer.

Elias Strotmann, der zuletzt beim 6:2 gegen Heeslingen gleich zweimal getroffen hatte, hätte die Führung kurz danach ausbauen können. Er steuerte unter Gegnerdruck auf das Eintracht-Gehäuse zu und lupfte den Ball über Rajkovacic. Doch das Leder verfehlte das Tor. Später verpasste Steffen Wranik das 2:0. Aber der Gast aus Braunschweig spielte munter mit und verfügte ebenfalls über Möglichkeiten. Die beste in den ersten 30 Minuten vereitelte Mattis Niemann, als er im Eins-gegen-eins nicht zu überwinden war. Die U23 von Interimstrainer Ken Reichel erarbeitete sich mehr Spielanteile als der SCSV.