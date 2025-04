Ein hartes Stück Arbeit

Bereits nach wenigen Minuten war klar: Hier wird heute nichts verschenkt. Die erste gefährliche Szene gab’s schon in der 5. Minute, als Kapitän Sebastian Möhlhenrich einen scharfen Kopfball aufs Tor brachte – nach einem präzise getretenen Eckball von Maciej Wolanski. Die Marschrichtung war damit gesetzt: früh Druck machen, früh Zeichen setzen.Und das zahlte sich aus: In der 12. Minute setzte Fabian Schnellhardt mit einem traumhaften Pass Leon Gümpel perfekt in Szene. Der Offensivmann nahm Tempo auf, zog in den Strafraum und schob den Ball mit viel Übersicht ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung.

Nur drei Minuten später war erneut Adrian Wilhelm auf der linken Außenbahn nicht zu stoppen. Mit viel Tempo und Technik setzte er sich stark durch und spielte scharf in den Fünfmeterraum. Wieder war Gümpel zur Stelle, verzettelte sich aber ein wenig. Der Ball prallte zu Wolanski, dann weiter zu Möhlhenrich, dessen Abschluss nur knapp über die Latte rauschte.

Saalfeld meldete sich – aber die Heim-Defensive stand stabil. In der 17. Spielminute dann die erste Offensivaktion der Gäste: Said spielte einen Pass in den Lauf von Stan Kleyla, doch Köhler und Stankovic schalteten schnell und klärten.

In der 28. Minute dann das nächste Highlight – und wieder war es Leon Gümpel, der genau richtig stand. Nach einer unzureichenden Abwehraktion der Gäste sprang ihm der Ball vor die Füße – und mit einem sehenswerten Lupfer über den herausstürmenden Keeper schnürte er den Doppelpack. 2:0! Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Saalfeld meldet sich zurück

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Saalfeld mit neuem Schwung aus der Kabine – und profitierte früh von einem Missverständnis in der SC-Abwehr. In der 61. Minute landete ein zu kurzer Rückpass direkt vor den Füßen von Stan Kleyla, der sich diese Chance nicht nehmen ließ: Er umkurvte Heiligenstadts' Keeper Stankovic und schob zum 2:1-Anschlusstreffer ein.

Doch die Thüne-Jungs ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. In der 62. Minute hatte Fabian Schnellhardt die Gelegenheit, den alten Abstand wiederherzustellen – nach einem feinen Zuspiel von Wolanski zog er direkt ab, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der Folge flachte das Spiel etwas ab. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, klare Torchancen waren Mangelware.

Am Ende zählen die Punkte

Nach 90 intensiven Minuten steht ein 2:1-Heimsieg – verdient, hart erarbeitet. Die Mannschaft zeigte die richtige Reaktion auf die Enttäuschung der Vorwoche und belohnte sich selbst – mit etwas, das vielleicht mehr wert ist als „nur“ drei Zähler.

Trainer Andre Thüne brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Die drei Punkte heute waren wichtig. Ich sehe das optimistisch – wir glauben an uns.“