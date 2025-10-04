Ein hartes Kaliber für Beeck zu Deukers Einstand

Die Reise in die Belkaw-Arena am vergangenen Sonntag hatte Albert Deuker eigentlich nur aus persönlichen Gründen angetreten – beim SV Bergisch Gladbach ist sein langjähriger Co-Trainer Uwe Haselhuhn aus der bis Sommer 2025 gemeinsamen Zeit beim TuS Königsdorf nun Torwarttrainer – den wollte er einfach mal wiedersehen. Dass Liga-Topfavorit Eintracht Hohkeppel der Gegner war, spielte da eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Deuker sah ein 2:2. Der SV führte schon 2:0, ehe der hochgehandelte Gast im Derby noch ausglich. Das 2:2 erzielte er dabei erst in der 89. Minute.

Gute 24 Stunden später dürfte Deuker heilfroh gewesen sein, dass er sich diese Partie angeschaut hatte. Denn da war er plötzlich Beecks neuer Coach, nachdem sich der FC am späten Sonntagabend, nach dem deprimierenden 1:2 gegen Königsdorf, von Mike Schmalenberg getrennt hatte. Und eben ausgerechnet in Hohkeppel, genau gesagt im Achim-Lammers-Waldstadion in Köttingen, treten die Kleeblätter am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) zu Deukers Einstand an.

„Klar ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, eine echte Herausforderung“, sagt Deuker. Der blickt auf drei Trainingseinheiten zurück – auch am Feiertag stand eine Übungseinheit an. Doch nicht nur in diesen lernte er die Mannschaft kennen – ebenso in einem intensiven Videostudium. „Da habe ich mir nicht nur die bisherigen Pflichtspiele angeschaut, sondern auch noch einige Testspiele.“ Die krassen Defensivschwächen (bereits zehn Gegentore nach fünf Spielen), zur Krönung garniert von einigen Slapstick-Gegentoren, sind ihm dabei logischerweise nicht entgangen. „Klar müssen wir hinten stabiler werden. Dazu brauchen wir eine klare Struktur, klare Ideen und Prinzipien.“ Die gelte es, nun nach und nach zu implementieren – am besten natürlich möglichst schnell.

Die ersten Trainingseindrücke stimmen ihn positiv. „Alle haben sehr gut mitgezogen“, sagt er – und fügt schmunzelnd hinzu: „Ist ja auch klar – noch ist Honeymoon.“ Die ersten harten Entscheidungen wird er am Sonntag treffen müssen, wenn es um die Startelf geht. „Alle fangen bei Null an. Es gibt keine Erbhöfe mehr, es gilt allein das Leistungsprinzip“, betont Deuker. Zudem möchte er eine klare Führung vorgeben – etwas, was bei seinem Vorgänger zuletzt vielleicht ein wenig zu kurz gekommen ist.

Die Gegebenheiten, die er rund ums Waldstadion vorgefunden hat, stimmen ihn schon mal sehr zuversichtlich: „Das ist alles genau so, wie es mir auch gesagt worden ist. Die Rahmenbedingungen hier sind perfekt, um Leistung zu bringen. Für Oberliga-Verhältnisse sind die in Beeck schon außergewöhnlich gut.“ Deuker kann vergleichen – in Königsdorf war er auch für viele Dinge abseits des Platzes zuständig. „Hier kann ich mich auf die Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren.“

Physiotherapeut verdient sich Extralob

Sehr beeindruckt hat ihn in der ersten Woche auch Physiotherapeut Kohei Kikuchi: „Seine akribische Arbeit zählt mit zum Besten, was ich in diesem Bereich bislang gesehen habe.“ Auf diese Art habe er die angeschlagen zuletzt fehlenden Niklas Koppitz und Kai Bösing für Sonntag einsatzfähig bekommen. „Auch diese beiden brennen auf einen Einsatz.“ Rückschläge habe es dagegen bei Timo Braun und Vinzent Zingel gegeben – diese beiden Offensivkräfte werden daher nicht zur Verfügung stehen.

Bislang hat Beeck dreimal gegen Hohkeppel gespielt: In der gemeinsamen Mittelrheinliga-Saison 2022/2023 gewann der FC beide Spiele (3:0 daheim, 2:1 auswärts). Im Mittelrheinpokal im Dezember 2024 gewann dann Hohkeppel 3:1 in Beeck.

Hohkeppel will direkt wieder in die Viertklassigkeit

Eigentlich hatte der Verein aus der Gemeinde Lindlar in der vergangenen Regionalliga-Saison den Durchmarsch in die 3. Liga geplant. Es kam trotz eines gewaltigen Etats, der für die erste Mannschaft geschätzt vier Mal so hoch wie der von Beeck ist, aber ganz anders. Da es nach dem Drittliga-Abstieg der U23 Borussia Dortmunds in der Regionalliga einen vierten Absteiger gab, erwischte es noch die Bergischen. Die haben sich nun aber auch den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben.

Wie Beeck hat auch Hohkeppel schon den Trainer gewechselt – da sogar schon kurz vor Meisterschaftsbeginn. Denn da erklärte der neue Cheftrainer Pablo Gonzalez-Huerta auch schon wieder seinen Rücktritt – offiziell aus „privaten Gründen“. Wie zu hören war, soll es aber im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer auch schon ein wenig geknirscht haben. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter: Abdullah Keseroglu hatte Hohkeppel bereits von 2019 bis 2022 trainiert, danach den FC Pesch zurück in die Mittelrheinliga geführt und mit ihm in der vergangenen Saison dort auch die Klasse gehalten. Der wurde nun kurzfristig von dort „losgeeist“.

Da aber auch Beeck unmissverständlich Platz eins als Zielvorgabe vor der Saison ausgegeben hatte, treffen am Sonntag die beiden ambitioniertesten Vereine aufeinander. Auch Hohkeppel hinkt mit erst acht Punkten den eigenen Erwartungen hinterher, hat im Gegensatz zu Beeck aber auch schon gegen drei Liga-Schwergewichte gespielt. In Bergisch Gladbach und Vichttal drehte die Eintracht ein 0:2 noch jeweils in ein 2:2, bei Vizemeister Merten verlor Hohkeppel 1:2.