Überglücklich über den knapp errungenen Meistertitel sind die Fußballer von Genclerbirligi Bischofsheim, die nach dem 2:1-Sieg über Hillal Rüsselsheim mit den mitgereisten Fans auch den direkten Aufstieg in die Kreisoberliga feiern. Foto: Andre Dziemballa

Ein harter Kampf zum Titel Spannendes A-Liga-Saisonfinale: Genclerbirligi krönt sich knapp vor Türk Gücü zum Meister +++ Klein-Gerau bleibt

Kreis Groß-Gerau. Das haben sie sich nicht mehr nehmen lassen. Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg bei Hillal Rüsselsheim machten die Fußballer von Genclerbirligi Bischofsheim am Dienstagabend die Meisterschaft in der A-Liga Groß-Gerau perfekt und feierten den Aufstieg in die Kreisoberliga – der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Türk Gücü Rüsselsheim muss sich dagegen trotz eines klaren 6:1-Erfolges bei den Sportfreunden Bischofsheim mit Platz zwei begnügen, kann aber noch über die Relegation den Sprung in die KOL schaffen. Dagegen hatte sich die SG Trebur-Astheim bereits vorletztes Wochenende aus dem Titelrennen verabschiedet. Als Dritter erreichte sie jedoch die beste Platzierung seit langem.

Gencler Bischofsheim muss gegen Hillal viel arbeiten Hillal Rüsselsheim – Genclerbirligi Bischofsheim 1:2 (0:1). Bis zum Schluss ging es total spannend zu. Hillal verlangte dem Spitzenreiter vor über 200 Zuschauern alles ab und hielt stark dagegen. Doch konnte Gencler eine 2:1-Führung aus der 62. Minute ins Ziel bringen. Und dann gab es kein Halten mehr nach dem Abpfiff. Unter Riesenjubel feierten die Spieler mit ihren mitgereisten Fans, gut hundert an der Zahl, lautstark die Meisterschaft und streiften sich stolz die Aufstiegs-Shirts über. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir mussten noch mal alles reinhauen, aber am Ende haben wir es gut verteidigt und sind überglücklich, dass wir es geschafft haben“, meinte Gencler-Coach Markus Zuber überwältigt und betonte, dass Fred Bak, der bis zum 28. Spieltag noch Trainer war, einen Riesenanteil am Erfolg habe.

Bei Hillal freute sich Trainer Samir Blaut über eine starke Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben Superfußball gespielt. Gencler hat richtig zittern müssen. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“

Tore: 0:1 Neuberger (27.), 1:1 El Ouasdi (56.), 1:2 Altikat (62.). Rote Karte: El Ouasdi (Hillal/90.+2). SF Bischofsheim – Türk Gücü Rüsselsheim 1:6 (1:3). „Wir waren am Anfang noch unkonzentriert und mit den Gedanken beim Spiel von Gencler“, musste Türk-Coach Özden Celik nach zwei Minuten gleich einen 0:1-Rückstand erleben. Doch dann drehte seine Mannschaft schwer auf, gab Vollgas und übernahm schnell die Führung. „Zur Pause hätten wir auch schon 5:1 führen können, haben aber viele Chancen liegen lassen in der ersten Halbzeit“, so Celik, der auf vier Stammspieler verzichten musste. Doch ließ seine Elf nie Zweifel am Sieg aufkommen und schraubte das Ergebnis noch auf 6:1 in die Höhe. „Wir waren sehr stark und haben verdient gewonnen“, freute sich der Trainer über einen starken Auftritt vor der Relegation.

Tore: 1:0 Modric (2.), 1:1 Trbojevic (4.), 1:2 Mohatar (13.), 1:3 Trbojevic (33.), 1:4 Baytemür (62.), 1:5 Goncalo de Paiva (71.), 1:6 Mohatar (85.). Klassenerhalt mit erbitterter Gegenwehr gesichert Spannend wurde es außerdem im Kampf um den Klassenerhalt. Zwar standen bereits vor dem letzten Spieltag am Dienstagabend die spielfreie Germania Gustavsburg als Tabellenletzter, mit einer Ausbeute von gerade mal einem Punkt aus 32 Partien, und Eintracht Rüsselsheim (25 Punkte), die zum letzten Heimspiel gegen Concordia Gernsheim erst gar nicht angetreten war, als Absteiger fest. Dafür kam es zwischen der SKG Stockstadt und dem SV Klein-Gerau zum direkten Duell um den Relegationsplatz 15, beziehungsweise um den sicheren Ligaverbleib. SKG Stockstadt – SV Klein-Gerau 2:3 (0:2). Den einen Punkt Vorsprung vor Anpfiff konnten die Gäste aus Klein-Gerau noch um drei weitere Punkte ausbauen und schoben sich damit in der Tabelle auch wieder an der bereits gesicherten dritten Mannschaft des SV Rot-Weiß Walldorf (0:2-Niederlage beim SC Opel Rüsselsheim) vorbei. Gianluca la Pietra (15.), Francesco Alfano in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Spielertrainer Emre Kanmaz (75.) – zehn Minuten nachdem er sich selbst eingewechselt hatte – brachten Klein-Gerau auf die Siegerstraße, von der sie sich auch nicht mehr abbringen ließen. Dabei machten es die Gastgeber vor rund 200 Zuschauern am Ende nochmal richtig spannend, weil sie ordentlich Druck ausübten. Ein Tor durch Foulelfmeter von Avni Krasniqi (77.) und das Tor von Marlon Pammer (86.) kamen aber letztlich zu spät, um den benötigten Dreier zu erreichen. Walter Götz, Vorsitzender der SKG Stockstadt, bemängelte einmal mehr die „üble Chancenverwertung“. Denn: „Es war ein schönes Spiel, aber wir müssen das eigentlich mit 7 oder 8:3 gewinnen. Dann gab es auch noch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen“, meinte Götz, der nun auf einen Sieg in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der B-Liga, SSV Raunheim, am Sonntag (15 Uhr) hofft. Aufseiten der SV-Fußballer, die sich nach der Partie zurück nach Klein-Gerau aufmachten, um den Klassenerhalt ausgiebig zu feiern, gab es dagegen ein großes Aufatmen: Spielertrainer Emre Kanmaz bilanzierte: „Die erste Halbzeit haben wir gut gespielt und waren auch verdient in Führung. Nach dem Strafstoßtor hat Stockstadt aber noch mehr Druck gemacht. Das war echt brutal, die waren bei jedem Angriff gefährlich. Auch bei mir war die Luft irgendwann raus, aber wir haben leidenschaftlich verteidigt und sind richtig glücklich, die Klasse gehalten zu haben.“

Tore: 0:1 Gianluca la Pietra (15.), 0:2 Alfano (45.+2), 0:3 Kanmaz (75.), 1:3 Avi Krasniqi (77./FE), 2:3 Pammer (86.). Die weiteren Partien: SKV Mörfelden – SKG Bauschheim 0:6 (0:3).

Tore: 0:1 Uenverdi (15.), 0:2 Kouraji (17.), 0:3, 0:4 beide Uenverdi (43., 51./FE), 0:5, 0:6 beide Alikhani (69., 86./FE). SC Opel Rüsselsheim – RW Walldorf III 2:0 (0:0).

Tore: 1:0 Jansen (73.), 2:0 Zakaria El Ouasdi (90.+1). SV 07 Nauheim – VfB Ginsheim II 3:3 (2:2).