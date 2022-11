Ein harter Brocken kommt auf uns zu ..

Kreisliga A2: SV HNK Slaven Stuttgart – KV Plieningen (Sonntag, 14:30 Uhr)

SV HNK Slaven Stuttgart will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den KV Plieningen punkten. SV HNK Slaven Stuttgart siegte im letzten Spiel gegen TV Kemnat mit 1:0 und liegt mit 19 Punkten weit oben in der Tabelle. Das letzte Ligaspiel endete für den KV Plieningen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen II.