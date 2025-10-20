„Ein hart erkämpfter Sieg“ – Lupo Martini II besteht bei Hankensbüttel

USI Lupo Martini Wolfsburg II hat am Sonntag in der Bezirksliga Braunschweig 1 ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim heimstarken HSV Hankensbüttel siegte die junge Wolfsburger Mannschaft mit 3:2 (1:0) und festigte damit ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld.

„Ich bin mega stolz auf meine Jungs“, betonte Trainer Junior Laubach nach der Partie. „Wir wussten, dass Hankensbüttel sehr strukturiert spielt und viele gute Laufwege hat. Deswegen war klar: Wir müssen organisiert, strukturiert verteidigen und bereit sein, mehr zu laufen. Das haben die Jungs hervorragend umgesetzt.“

Beide Mannschaften begannen kontrolliert und mit klarer taktischer Ordnung. In einem ausgeglichenen ersten Durchgang ging Lupo in der 24. Minute in Führung: Mahmoud Kaabi traf nach einem präzisen Angriff zum 1:0. „Das Tor war verdient“, sagte Laubach. „Wir hatten zuvor schon ein, zwei gute Chancen, und meine Mannschaft hat das Spiel zu diesem Zeitpunkt gut im Griff gehabt.“

Nach der Pause legte Lupo direkt nach: Hassan Mustapha erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, nur zwei Minuten später verkürzte Rufus Chefu auf 1:2. „Das war ein ärgerlicher Moment, weil wir gerade im Aufwind waren“, erklärte Laubach.

Seine Mannschaft zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt: Wieder war Kaabi zur Stelle und stellte nur kurz darauf den alten Abstand wieder her (53.). Zwar brachte Marvin Schiller den HSV Hankensbüttel in der Schlussphase noch einmal heran (84.), doch Lupo verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit.

„Zum Schluss war es ein Arbeitssieg und ein hart erkämpfter Sieg“, bilanzierte Laubach. „Manchmal entscheidet nicht die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, sondern die, die den Sieg mehr will. Heute war das bei uns der Fall.“

Mit dem Dreier rückt Lupo Martini II bis auf einen Punkt an den Sechsten aus Hankensbüttel heran und bleibt in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. „Das war ein sehr erwachsenes Spiel meiner Mannschaft“, lobte Laubach abschließend. „So wollen wir weitermachen.“