„Ein hart erkämpfter Sieg“

„Es war wieder ein schwieriges Spiel“, sagte Laubach nach dem Schlusspfiff. „Aber ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden, weil es ein hart abgekämpfter Sieg war.“

Lupo startete stark in die Begegnung und hätte in den ersten zehn Minuten bereits in Führung gehen können. „Wir hatten zwei Großchancen, die wir eigentlich nutzen müssen“, erklärte Laubach. Doch nach einer längeren Unterbrechung verlor seine Elf etwas den Faden. Hehlingen kam über Kampf und Emotionen besser ins Spiel, während Lupo immer wieder einen Schritt zu spät kam. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fand Lupo Martini II jedoch wieder zu seinem Spiel. Über die Außenbahnen erhöhten die Wolfsburger den Druck – mit Erfolg. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Giovanni-Massimiliano Schettino den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 (63.). Nur sechs Minuten später legte Eros Pizzone nach (69.) und sorgte für eine komfortable Führung.

Doch der Sieg geriet noch einmal in Gefahr: Nach einer roten Karte gegen die Gastgeber übernahm Hehlingen die Kontrolle und drängte auf den Anschluss. „Nach der roten Karte war es ein Spiel auf ein Tor“, räumte Laubach ein. „Aber wir haben sehr konzentriert verteidigt.“ Zwar gelang Luke Stenzig in der Schlussminute noch das 2:1, doch Lupo brachte die knappe Führung über die Zeit.

„Man sieht, dass die unteren Mannschaften gut verteidigen können – und wenn es funktioniert, schießen sie auch Tore“, so Laubach. „Umso wichtiger ist, dass wir solche Spiele über Kampf und Disziplin gewinnen.“

Mit dem Sieg festigt Lupo Martini Wolfsburg II den dritten Tabellenplatz (28 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Der TSV Hehlingen hingegen verharrt mit 13 Zählern auf Rang zwölf und muss den Blick weiter nach unten richten.