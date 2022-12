Ein Halbjahr zum Vergessen für Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf kämpft in der Bezirksliga gegen den Abstieg. Im letzten Spiel des Jahres geht es um Hoffnung.

Das erste Halbjahr in der Bezirksliga hatte sich Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf ganz anders vorgestellt. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hatte sich der Klub im Sommer personell neu aufgestellt und wollte sich mit einer jungen Mannschaft in der siebten Liga konsolidieren.

„Wir haben neun Punkte aus 16 Spielen geholt. Das ist natürlich zu wenig“, sagt Matthias Castens. Der 38-Jährige wurde vor dieser Saison zum Cheftrainer befördert und sollte die Mannschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Zuletzt musste Castens, der sich einst als Torjäger einen Namen bei Schwarz-Weiß machte, aber auch selbst wieder die Fußballschuhe schnüren und als Spielertrainer agieren. Castens` Comeback belegt, wie groß die Not beim Team vom Stoffeler Kapellenweg ist. „Wir hatten in der Hinserie immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen, die wir nicht kompensieren konnten“, klagt Castens.

Doch der Plan ging bislang nicht auf. Boden unter den Füßen hat Schwarz-Weiß in der Hinrunde nie gefunden. Angesichts von bereits neun Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 13 droht der im freien Fall befindliche Klub in die Kreisliga durchgereicht zu werden.

Matthias Castens ist sich dessen auch bewusst. Doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat der Übungsleiter noch nicht aufgegeben. „Es sind noch viele Punkte zu vergeben. Wir werden weiterhin alles geben und versuchen, die Klasse zu halten“, verspricht der Coach. Dabei helfen sollen im neuen Jahr dann auch Verstärkungen, nach denen die Verantwortlichen bereits seit geraumer Zeit Ausschau halten. „Das Commitment des Vereins, die Mannschaft zu verstärken, ist da. Wir brauchen diese Verstärkungen auch, wenn wir noch eine Aufholjagd starten wollen.“

Versöhnlicher Abschluss?

Beim Jahresabschluss gegen den TSV Eller 04 muss Castens am Freitag aber noch mit dem jetzigen Personal auskommen. Auf dem Papier ist Schwarz-Weiß gegen den Tabellendritten der glasklare Außenseiter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Schwarz-Weiß einen von bislang zwei Saisonsiegen gegen Eller gelang. Am zweiten Spieltag setzte sich die Castens-Elf mit 3:1 an der Vennhauser Allee durch. „Wir haben nicht nur in dem Spiel gezeigt, dass wir in der Lage sind mitzuhalten. Jetzt gilt es noch einmal, alles auf dem Platz zu lassen und sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu verabschieden“, sagt Castens.

Einer, der im Hinspiel ein Treffer zum Sieg beisteuerte, könnte auch am Freitag wieder wichtig werden. Nach abgesessener Sperre ruhen die Hoffnungen bei Schwarz-Weiß auch auf Daniel Ivezic.