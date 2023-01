Ein halbes Jahrhundert an der Pfeife: Franz Niederreiter vom SV Anzing durch BFV ausgezeichnet Kein Ende in Sicht

Niederreiter hatte bereits am 29. November 1971 seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und leitet bis heute Spiele im Landkreis Ebersberg und Erding. In all den Jahren ist er stets seinem SV Anzing treu geblieben und zugleich ein verlässlicher Partner in der SRG Erding, in der er Spiele bis zur Kreisliga leitete und als Assistent bei Josef Baumer in der Bezirksliga assistierte. Franz Niederreiter erhielt in den Jahren die Ehrungen für zehn und 15 Jahre der SRG, 20, 25 und 30 Jahre durch den Bezirk Oberbayern sowie 40 und letztendlich 50 Jahre durch den BFV. Sein Jubiläum wurde bei der SRG-Feier mit über 100 Gästen im Landgasthof Bauer in Kirchasch, darunter auch Florian Weißmann aus Markt Schwaben (Vorsitzender des BFV-Jugendausschusses) und Michael Blockinger (Gruppenschiedsrichterobmann SRG München Ost/Ebersberg), nachträglich gewürdigt.

Auch jetzt ist Franz Niederreiter noch als aktiver Referee auf den Sportplätzen unterwegs und nimmt als Coach und Beobachter in der Kreisliga eine wichtige Rolle in der Nachwuchsförderung ein. (kb)