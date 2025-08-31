Ein halbes Dutzend zum Auftakt: Überraschend positiver Saisonauftakt

Man könnte fast schon meinen, der Saisonauftakt des FC Ruderting war langweilig. Wie erwartet glückte der Spiller-Truppe nämlich der Start in die neue Spielzeit. Wie erwartet haben Schwerdt, Parzhuber & Co. in Bad Aibling gewonnen. Wie erwartet war der Sieg in Oberbayern zudem deutlich. Die Zahlen des 1. Spieltages aus Sicht des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga: Der Vizemeister hat mit 6:0 beim letztjährigen Kellerkind gewonnen. Letztlich eine eindeutige Angelegenheit...

Dass es gleich zum Auftakt so gut läuft, überrascht FCR-Managerin Johanna Maier positiv. Ja, die Vorbereitung verlief insgesamt normal, wie Trainer Florian Spiller betonte. "Wegen einer Testspiel-Absage haben wir aber gegen die eigene Reserve spielt. Da zieht man automatisch nicht voll durch. Und auch Freyung im Pokal war nicht unbedingt ein Gradmesser", blickt die Sportliche Leiterin noch einmal zurück. Vor dem 1. Spieltag war deshalb noch einmal mehr unklar wie zu einem Beginn einer Spielzeit üblich. Eine Runde, die man in Ruderting ohnehin im Vorfeld nicht richtig einschätzen kann.

Aber die Mädls um Anna Madl zeigten gleich einmal, wo der Hammer in der vierten Liga hängt. "Das war sehr klar", resümiert Johanna Maier insgesamt. "Das Team hat es sehr trocken durchgezogen." Freilich, mit 8:1 und 5:2 gewann der FCR auch in der vergangenen Saison deutlich gegen Bad Aibling. In diesen beiden Partien gab es aber durchaus knifflige Phasen. Dieses Mal war die Mannschaft aus dem Landkreis Passau jedoch von der 1. Minute weg kalt wie Hundeschnauze. "Wir haben super gespielt und hochverdient gewonnen. Bad Aibling ist ein unangenehmer Gegner, der körperlich richtig greislig ist. Aber unsere Mädls haben ausreichend den Ball laufen lassen."