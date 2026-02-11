Ein halbes Dutzend Torschützen: Verden landet Kantersieg

– Foto: Lennart Blömer

Witterungsbedingt musste der FC Verden 04 über drei Wochen warten, um das zweite Vorbereitungsspiel auf die Rückserie absolvieren zu können. Gegen den TV Sottrum zeigte sich der Oberligist dennoch sehr gut aufgelegt.

Von Beginn an gab er auf dem heimischen Kunstrasenplatz den Ton an. Den Torreigen eröffete Mamadou Diop nach 14 Minuten. Keine 60 Sekunden später erhöhte Robert Posilek auf 2:0. Die Reiterstädter traten in der Folge weiter aufs Gaspedal und schraubten den Vorsprung noch vor der Pause durch Winter-Neuzugang Maurice Kirsch sowie Kapitän Jonas Austermann auf 4:0 in die Höhe. Sottrum wehrte sich trotz des Zwei-Klassen-Unterschiedes nach Kräften. Ein Ehrentreffer blieb dem Bezirksligisten jedoch vergönnt. Immerhin musste er nach dem Seitenwechsel nur noch zwei Gegentore hinnehmen, und zwar durch den Debütanten Francis Abula Agombire, den der FCV frisch aus der Vereinslosigkeit holte, sowie Dennis Hoins.