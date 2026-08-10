Ein halbes Dutzend Tore zum Start: Celle unterstreicht Ambitionen!

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Eintracht Celle wurde in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit gleich zweimal vom VSK Osterholz-Scharmbeck auf dem falschen Fuß erwischt. Auch diesmal erhielt er zunächst erhebliche Gegenwehr, fuhr aber dennoch einen Kantersieg ein.

Im ersten Abschnitt setzten die Gäste, die in der Vorsaison die Duelle mit 4:3 und 4:0 gewannen, den ein oder anderen offensiven Akzent. Seine Chancen nutzte aber nur der letztjährige Drittplatzierte. Der sich hervorragend einfügende Neuzugang Yannic Weber sowie Jean-Luca van Eupen trafen zur 2:0-Pausenführung. Das VSK-Trainerduo Julian Gelies und Thorsten Westphal reagierte mit einem Vierfachwechsel. Doch ihr Team stand im zweiten Abschnitt schnell auf verlorenem Posten. Ein Doppelschlag von Michael Trautmann schaffte frühzeitig klare Verhältnisse - 4:0 (55.). Anschließend schraubte der MTV den Vorsprung weiter in die Höhe. Routinier Björn Lambach per Foulelfmeter sowie nochmals van Eupen infolge eines Einwurfes stellten 6:0-Endstand her.