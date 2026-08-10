 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Ein halbes Dutzend Tore zum Start: Celle unterstreicht Ambitionen!

VSK geht nach dem Seitenwechsel unter

von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Landesliga Lüneburg
Osterholz
Eint. Celle

Der MTV Eintracht Celle wurde in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit gleich zweimal vom VSK Osterholz-Scharmbeck auf dem falschen Fuß erwischt. Auch diesmal erhielt er zunächst erhebliche Gegenwehr, fuhr aber dennoch einen Kantersieg ein.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
6
0
Abpfiff

Im ersten Abschnitt setzten die Gäste, die in der Vorsaison die Duelle mit 4:3 und 4:0 gewannen, den ein oder anderen offensiven Akzent. Seine Chancen nutzte aber nur der letztjährige Drittplatzierte. Der sich hervorragend einfügende Neuzugang Yannic Weber sowie Jean-Luca van Eupen trafen zur 2:0-Pausenführung. Das VSK-Trainerduo Julian Gelies und Thorsten Westphal reagierte mit einem Vierfachwechsel. Doch ihr Team stand im zweiten Abschnitt schnell auf verlorenem Posten. Ein Doppelschlag von Michael Trautmann schaffte frühzeitig klare Verhältnisse - 4:0 (55.). Anschließend schraubte der MTV den Vorsprung weiter in die Höhe. Routinier Björn Lambach per Foulelfmeter sowie nochmals van Eupen infolge eines Einwurfes stellten 6:0-Endstand her.

Celle muss sich trotz der Glanzvorstellung mit Rang zwei begnügen. Am Samstag geht es bei Treubund Lüneburg weiter, das mit 1:9 beim Spitzenreiter Rotenburg unter ging. Auf den VSK wartet das Heimspiel gegen Aufsteiger Römstedt. Zuvor steigt am Mittwochabend ein Test bei TuRa Bremen.

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