Ein halbes Dutzend Tore: Worpswede gewinnt letzten Test deutlich

Den Grundstein dafür legten die Hausherren, die schon am Donnerstag mit 3:0 gegen Lilienthal-Falkenberg gewannen, bereits im ersten Abschnitt. Zwischen der 25. und 41. Minute trafen Kai Schmidt sowie Niklas Heitmann (2) zur 3:0-Führung. Silas Valentin Schreck verkürzte für die Gäste aus dem Landkreis Diepholz zwar kurz vor der Pause, doch Spannung kam am Weyerberg nicht mehr auf. Denn auch im zweiten Abschnitt gab der FCW den Ton an. Zejnedin Okanovic netzte ebenfalls doppelt ein. Hinzu kam ein Tor von Mohamed Jaffa, sodass letztlich ein 6:1 heraussprang.