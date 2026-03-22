Ein halbes Dutzend als Drohung: »Wir sind noch nicht bei 100 Prozent«

Wer sonst? Franziska Schwaiberger drückte dem Spiel mit einem Dreierpack ihren Stempel auf. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ja, es ist letzlich alles so gekommen wie erwartet. Bayernliga-Spitzenreiter Ruderting hat Kellerkind Bad Aibling zum Auftakt der Frühjahrs- und Rückrunde besiegen können - und das auch eindeutig mit 6:0. Doch auch solche - oft als Pflichtsiege herabgekanzelte - Partien müssen erst einmal gewonnen werden. Die Spiller-Truppe hat das gemacht. Nicht mit Glanz und Gloria, aber mit der Souveränität einer absoluten Spitzenmannschaft. Und einhergehend mit einer Drohung, formuliert von Managerin Johanna Maier: "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent!"

Vor einer Woche hat Forstern sein Nachholspiel gegen Nürnberg II mit 5:3 gewonnen. Heißt: Mit nur mehr einen Punkt Vorsprung ist der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga den 12. Spieltag angegangen. "Druck haben wir deshalb nicht gespürt, der liegt ohnehin eher bei den anderen", zeigt sich Johanna Maier selbstbewusst. "Nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, besser zu spielen als heute."

Der Start in die Partie war vielversprechend "und wir haben auch gleich Tore gemacht. Dann haben wir aber etwas nachgelassen. Es hat nicht alles funktioniert - ein typisches Spiel nach der Winterpause". Der Naturrasen und größere Platz war nach Wochen der Improvisierung etwas ungewohnt. Schwaiberger & Co. zeigten gute Ansätze, funktioniert hat aber längst noch nicht alles.

Der Sieg des FCR ist verdient, wie selbst Gästetrainer Christian Sinzinger herausarbeitet. "Aber nicht in dieser Höhe". Ruderting hätte meist mit langen Bällen agiert, was für Unbeholfenheit spricht, aber im Frühjahr oft auch ganz normal ist. "Die Tore fielen dann nach individuellen Fehlern von uns", berichtet Sinzinger. "Und leider haben wir unsere Situationen nicht bissig zu Ende gespielt."

So steht am Ende ein 6:0 in der Statistik, das normal wirkt - und irgendwie normal ist. Wie schon im Hinspiel schenkte Ruderting Bad Aibling ein halbes Dutzend ein. Trotz aller Deutlichkeit ist aber auch klar, dass der FCR noch nicht der ist, der er sein will. Da wird noch mehr kommen - eine Drohung an die Konkurrenz. Und dann kommt alles wie erwartet - und die Spiller-Truppe wird Meister?