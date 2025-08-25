Der TSV Hillerse hat seine Ambitionen in der Bezirksliga Braunschweig 1 eindrucksvoll unterstrichen. Beim Tabellenletzten TV Jahn Wolfsburg siegte die Mannschaft von Trainer Julian Wildemann am Sonntag klar mit 7:1 (4:0) und bleibt damit mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der Spitzengruppe.

Schon nach wenigen Sekunden war die Partie in Wolfsburg eröffnet: Kevin Leja brachte Hillerse in der 1. Minute in Führung. Es folgten weitere Treffer durch Felix Schrader (23.), Dominik Dünow (26.) und Moritz Sandte (32.), sodass die Gäste bereits zur Pause mit 4:0 uneinholbar vorne lagen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Leja (55.) auf 5:0, ehe Roland Emmanuel Koua (68.) für den Ehrentreffer der Gastgeber sorgte. Doch Hillerse antwortete prompt: Fabian Busse (81.) und Michel Lahmann (88.) stellten den Endstand von 7:1 her.

Trainer Wildemann zeigte sich hochzufrieden: „Es war ein gutes Spiel von der ersten bis zur 90. Minute von uns. Wir waren über die gesamte Dauer spielbestimmend und haben uns viele Chancen herausgespielt. Ein bisschen schade ist nur, dass wir in der zweiten Halbzeit einige liegen gelassen haben.“

Mit nun sechs Punkten und einem Torverhältnis von 17:3 aus zwei Partien rangiert der TSV Hillerse auf Platz fünf, allerdings mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz an der Tabellenspitze. TV Jahn Wolfsburg bleibt nach zwei hohen Niederlagen am Tabellenende.