"Ein gutes Klima im Team ist die Grundlage für sportlichen Erfolg"

Marcel Schwarzmann (links im Bild) und Daniel Oberdorfer – Foto: SV Baustetten

Im FuPa-Teamcheck sprechen Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann, Trainerduo des SV Baustetten in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine Vorbereitung mit ordentlicher Trainingsbeteiligung, ein positives Klima als Grundlage, junge Spieler im Kader und das klare Ziel für die neue Saison: den Nichtabstieg.

„Die Ergebnisse hätten besser sein können, aber was wichtiger ist, ist, dass die Trainingsbeteiligung gut war und jeder Einzelne mitgezogen hat“, sagen Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann kurz vor dem ersten Pflichtspiel gegenüber FuPa. Der SV Baustetten trifft in der ersten Runde des Bezirkspokals am Dienstag 11. August um 19:00 Uhr auf den SF Bronnen (Kreisliga B4 Oberschwaben).

Positives Klima als Grundlage



Aus der Saison 2025/2026 nimmt das Trainerduo vor allem einen zentralen Punkt mit. „Ein gutes und positives Klima im Team zu haben, ist die Grundlage für sportlichen Erfolg – das war die gesamte letzte Saison der Fall, und daran wollen wir wieder anknüpfen.“

Junge Spieler integriert



Eine generelle Entwicklung hebt das Trainerduo besonders hervor. „Wir konnten einige junge Spieler gut in die Mannschaft integrieren und haben dadurch aktuell eine gute, ausgewogene Altersstruktur.“ Damit verbindet sich Erfahrung mit frischer Energie, und die Verantwortung im Kader verteilt sich auf mehrere Schultern.

Klares Ziel Nichtabstieg



Die Zielsetzung für die neue Saison ist laut Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann klar der Nichtabstieg. Es geht darum, die Klasse zu halten und dafür von Beginn an die nötige Stabilität zu entwickeln.

Zwei Favoriten genannt



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt das Trainerduo zwei Mannschaften. „Die SGM Ringschnait/Mittelbuch aufgrund der starken letzten Saison und der SV Sigmaringen aufgrund der starken Einzelspieler und den Neuzugängen.“

Mehrere Zugänge



Personell gibt es einige Veränderungen. Neu dazu kommen Manuel Pohl als Co-Spielertrainer von Sulmetingen, Kim Lück aus Schemmerhofen, Jonas Gantert von Olympia Laupheim, Lukas Waßauer und David Strzoda aus der Olympia Laupheim A-Jugend sowie Lennart Hettich, Colin Graham und Tim Weber aus der eigenen Jugend.

Zwei Abgänge



Auf der Abgangsseite stehen Ben Rodloff, der seine Karriere beendet, und Daniel Glenzinger, der pausiert.

Mehr Tempo im Spiel



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft bewerten Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann vor allem Maßnahmen gegen Zeitspiel positiv. „Gut fanden wir alle Regeln, die dazu beigetragen haben, das Spiel schneller zu machen und somit Zeitspiel zu verbieten. Im Amateurfußball wäre es auch wünschenswert, dass darauf mehr geachtet wird.“