„Ein guter Test" – Kammerberg unterliegt Aschheim im Bezirksliga-Duell

Die SpVgg Kammerberg unterliegt knapp gegen den Aufstiegskandidaten. Ex-Bundesliga-Star Mehmet Ekici trifft doppelt für den FC Aschheim.
Zwei Tore erzielten die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg im Testspiel beim FC Aschheim – eines zu wenig, um zumindest ein Remis mitzunehmen. Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu musste sich dem Aufstiegskandidaten aus der Bezirksliga Ost knapp mit 2:3 (0:1) geschlagen geben.
Im Winter erhielt Aschheim mit Mehmet Ekici prominente Verstärkung. Und der ehemalige Bundesliga-Profi von Werder Bremen, mittlerweile 35 Jahre alt, zeigte gegen Kammerberg, was er noch draufhat: Ekici erzielte nach einer halben Stunde die Führung für die individuell starken Aschheimer Kicker. Im Anschluss übernahm die SpVgg die Kontrolle, vor der Halbzeit blieb der FCA jedoch das gefährlichere Team.
Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Die Gäste agierten nun zielstrebiger, die Chancen häuften sich. Die Belohnung war der Ausgleich durch Lukas Fladung (55.). Sogar die Führung schien möglich, doch mitten in der Druckphase der Spielvereinigung schnürte Ekici den Doppelpack (69.). Wenig später erhöhte Didier Nguelefack auf 3:1 (73.). Kammerberg gab nicht auf und verkürzte durch Damjan Knetemann auf 2:3 (84.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
Dennoch zog Coach Medeleanu nach der Begegnung ein positives Fazit: „Wir waren nicht komplett, haben aber über weite Strecken mitgehalten. Das war ein guter Test gegen eine starke Mannschaft.“