„Ein guter Test" – Kammerberg unterliegt Aschheim im Bezirksliga-Duell

Kammerberg musste sich im Testspiel dem FC Aschheim geschlagen geben. – Foto: Johannes Traub

Zwei Tore erzielten die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg im Testspiel beim FC Aschheim – eines zu wenig, um zumindest ein Remis mitzunehmen. Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu musste sich dem Aufstiegskandidaten aus der Bezirksliga Ost knapp mit 2:3 (0:1) geschlagen geben.

Im Winter erhielt Aschheim mit Mehmet Ekici prominente Verstärkung. Und der ehemalige Bundesliga-Profi von Werder Bremen, mittlerweile 35 Jahre alt, zeigte gegen Kammerberg, was er noch draufhat: Ekici erzielte nach einer halben Stunde die Führung für die individuell starken Aschheimer Kicker. Im Anschluss übernahm die SpVgg die Kontrolle, vor der Halbzeit blieb der FCA jedoch das gefährlichere Team.