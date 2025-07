„Ein guter Test für Beide“ - das Fazit zum Freitagabend

Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wir sind mit 1:0 in Führung gegangen. Man hat schon gesehen, welche offensive Qualität Zwiesel mitbringt – vor allem im Sturm. Nach der Pause haben sie das dann auch auf den Platz gebracht und sind nicht unverdient mit 2:1 in Führung gegangen. Wir haben dennoch nie aufgehört, Fußball zu spielen und am Ende vielleicht etwas glücklich das 2:2 erzielt. Zuletzt möchte ich noch betonen, dass Zwiesel definitiv die Qualität hat, in der Kreisliga eine sehr gute Rolle zu spielen – möglicherweise auch im Aufstiegsrennen.“

Der Kreisligist Hebertsfelden erkämpfte sich gegen den Bezirksligisten aus Niederalteich ein Unentschieden. Bereits in der 15. Spielminute konnten die Gäste durch Weissbrodt in Führung gehen. In der 82. Minute gelang Dobak dann der Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigte der FC Teisbach im zweiten Durchgang seine spielerische Klasse und ging durch Gruber sowie einen Doppelpack von Zahn mit 3:0 in Führung. Künzing verkürzte dann zunächst auf 1:3, kassierte jedoch postwendend das 4:1. Seidl setzte in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 2:4 aus Künzinger Sicht den Schlusspunkt.

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Es war ein guter Test für beide Mannschaften - über 90 Minuten war ordentlich Tempo im Spiel. Die erste Halbzeit geht klar an Künzing, da waren wir zu passiv. In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich besser ins Spiel gefunden, die ging dann klar an uns. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf, denke ich, ganz gut wider, auch wenn Künzing vor der Pause einige gute Chancen hatte. Insgesamt war es für uns eine wertvolle Einheit vor dem Saisonstart. Ich wünsche Künzing einen guten Start in die neue Saison – und hoffe natürlich, dass wir in unserer ersten Landesliga-Saison ebenfalls gut reinkommen.“



Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht ordentlich. Wir hatten gute Aktionen, zwei, drei klare Torchancen und – wenn ich mich richtig erinnere – dreimal Aluminium getroffen. Teisbach ist eher über Umschaltmomente gefährlich geworden. In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider überhaupt nicht mehr im Spiel. Wir haben ein Gegentor kassiert und danach vieles vermissen lassen, was es im Fußball braucht: Zweikampfstärke, Intensität, Körpersprache. Das war in der zweiten Hälfte nicht optimal.“