»Ein guter Einstieg ins neue Jahr«: Stadeln mit Remis gegen FCI

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Cham war bissiger und griffiger. Mit zunehmender Dauer hat sich ein ansonsten guter Schiedsrichter von der Chamer Theatralik täuschen lassen und mit einem fragwürdigen Platzverweis und einer Fehlentscheidung zum 1:0, das Spiel entschieden. Letztlich hatten wir in den 90 Minuten keine wirkliche Torchance und somit nicht unverdient verloren.“

Markus Müller (Innenverteidiger SC Großschwarzenlohe): „Grundsätzlich war es ein guter Start von uns ins Spiel. Wir haben uns für die starken ersten 20 Minuten mit dem Führungstreffer belohnen können. In dieser Phase haben wir es dann allerdings verpasst, nachzulegen. Dadurch haben wir den Gegner wieder ein Stück weit ins Spiel gebracht. Am Ende des Tages ist der Sieg verdient, weil wir die Tugenden die uns auszeichnen auf den Platz gebracht haben.“





Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Auch wenn es sicherlich kein Zuckerschlecken auf diesem Boden und zu dieser Zeit war, hast du trotzdem zehn Großchancen die du nicht nutzt. Schade, dass du durch die eine Unachtsamkeit, in der du als letzter Spieler den Ball verlierst, das gesamte Spiel verlierst.“







