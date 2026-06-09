„Ein guter Abschluss“: RSV beendet Saison mit 4:0-Sieg

– Foto: Marcel Eichholz

Der RSV Göttingen hat sich mit einem souveränen 4:0-Erfolg bei der SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen aus der Saison der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 verabschiedet. Trainer Lasse Ahl sprach von einem typischen Sommerkick, freute sich aber über den zweiten Sieg binnen einer Woche und ein am Ende positives Torverhältnis. Trotz des gelungenen Saisonabschlusses blieb ein leichtes Gefühl zurück, das eigentliche Saisonziel verpasst zu haben.

Dabei war die Partie nach Einschätzung des Trainers weniger spektakulär, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Es war tatsächlich relativ unspektakulär, muss man an der Stelle sagen. Ein typischer Sommerkick.“, erklärte Lasse Ahl nach dem Abpfiff.

Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, was jedoch durchaus Teil des Plans der Gäste war. „Denkershausen war mitnichten in der ersten Hälfte ganz klar überlegen. Wir haben ihnen absichtlich den Ball überlassen. Damit haben sie mehr oder weniger nicht ganz so viel anfangen können. Die Chancen, die sie hatten, resultierten tatsächlich aus individuellen Fehlern von uns.“

Der RSV Göttingen zeigte sich dagegen effizient. Bereits in der 11. Minute brachte Mathis Ernst die Gäste in Führung. Nach 25 Minuten erhöhte Daniel Jühne auf 2:0. Die Treffer fielen nach Ballgewinnen in aussichtsreichen Situationen. „Wir haben hoch den Ball gewonnen, weil sie in der letzten Hälfte immer Eins gegen Eins gegen uns gespielt haben. Und haben dann die 2:0-Führung herausgearbeitet“, sagte Lasse Ahl.

„Danach haben wir das Spiel relativ gut kontrolliert. In der zweiten Hälfte waren wir dann auch optisch komplett feldüberlegen“, erklärte der Trainer.

Der eingewechselte Marces Emme-Weiß erhöhte in der 65. Minute auf 3:0, ehe Lennart Jonathan Perczynski fünf Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.

Für Lasse Ahl hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können. „Wir hatten hier und da noch eine gute Abschlussgelegenheit, die wir nicht genutzt haben.“ Gleichzeitig sah er aber auch Chancen auf der Gegenseite. „Auf der anderen Seite hätte Denkershausen auf jeden Fall auch zwei oder drei Tore schießen müssen. Wenn es bei uns irgendwie sechs sind, dann geht es 6:3 aus oder so. Das wäre auch okay gewesen.“

Dennoch überwog die Zufriedenheit über den gelungenen Saisonabschluss. „Alles in allem ist es ein guter Abschluss mit den zwei Siegen in einer Woche. Dann auch mit 10:1 im Torverhältnis.“

Besonders erfreulich war aus Sicht des Trainers die Entwicklung der Tordifferenz. „Wir haben auf jeden Fall nochmal ein positives Torverhältnis herausgearbeitet, ganz zum Ende.“

Trotz des überzeugenden Endspurts fiel die Gesamtbewertung der Saison jedoch nüchtern aus. Der RSV Göttingen schloss die Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz ab und verfehlte damit knapp die eigenen Ansprüche.

„Alles in allem ist es aber eine eher durchschnittliche Saison mit einem okayen sechsten Platz. Ein bisschen das Saisonziel verfehlt am Ende. Wir wollten ja eigentlich unter den besten Fünf landen, was mit der Mannschaft natürlich noch drin gewesen wäre, aber so sei es drum. Das ist, glaube ich, okay.“

Nach einer langen Saison richtet sich der Blick nun auf die Erholung. „Deswegen machen wir da einen Strich und einen Haken drunter. Und dann machen wir zum Glück jetzt erstmal ein bisschen Pause.“

Mit dem klaren 4:0-Erfolg in Denkershausen verabschiedet sich der RSV Göttingen somit mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause, auch wenn der sechste Platz am Ende nicht ganz den eigenen Erwartungen entsprach.