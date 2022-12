Ein gut bekannter Nachbar kommt zum SV Rödinghausen Das Team von Trainer Carsten Rump erwartet am Samstag den SV Lippstadt und will die Serie von zuletzt sechs sieglosen Spielen beenden.

Wer geht als zweitbestes westfälisches Team nach Preußen Münster in der Winterpause der Regionalliga West? Zwei Aspiranten treffen an diesem Samstag im Häcker Wiehenstadion aufeinander. Um 14 Uhr hat der SV Rödinghausen dort den SV Lippstadt zu Gast.

Es ist ein enges Rennen im Verfolgerfeld der Münsteraner, das von Borussia Mönchengladbach II mit 33 Punkten angeführt wird. Das oberen Mittelfeld reicht bis zu RW Oberhausen auf Rang neun mit 26 Punkten. Und mittendrin tummeln sich der SVR (Platz sechs mit 28 Punkten) und der SVL (Platz acht mit 27 Zählern). Dabei gibt es nicht nur die räumliche und tabellarische Nähe, beide Teams kennen sich auch ziemlich gut. „Wir spielen in dieser Saison jetzt schon zum dritten Mal gegeneinander“, erinnert Rödinghausens Cheftrainer Carsten Rump an den 2:1-Erfolg seines Team in der 1. Runde des Westfalenpokals und den 2:0-Sieg der Lippstädter zu Beginn der Hinrunde.

Einen Spieler der Lippstädter schätzt SVR-Coach Rump besonders

Hinzu kommt, dass Rödinghausen in der Liga regelmäßig auf den Gegner trifft, gegen die Lippstadt eine Woche zuvor antreten musste. „Wir haben bei unserer Videoanalyse also sehr oft auch Lippstadt mit im Blick“, erklärt Rump, der den Gegner als „sehr spielstarkes Team, das sich extrem gut weiterentwickelt hat“ ansieht. Und auch wenn dem SVL mit Henri Carlo Matter und ihrem Torjäger Viktor Maier zwei wichtige Stützen verletzt fehlen, sieht Rump dort weiter eine hohe Qualität. „Sie versuchen immer wieder, mit Flachpässen nach vorne zu kommen. Und sie haben mit Phil Halbauer auf der linken Seite einen hochinteressanten Spieler, den ich noch aus der Jugend von Arminia Bielefeld kenne.“ Der bislang in dieser Saison fünffache Torschütze Halbauer markierte zuletzt beim Lippstädter 2:2 gegen Fortuna Köln beide Treffer seines Teams.



Auf Rödinghausener Seite hat sich die personelle Situation durch die Rückkehr von Niklas Wiemann und Mirko Schuster ein Stück weit entspannt. Allerdings muss Rump neben den bekannten Ausfällen von Julian Wolff und Jan Bach auch den gelb-gesperrten Kevin Hoffmeier und Youngster Dominique Domroese ersetzen. Der junge Rechtsverteidiger hat sich beim 2:2 beim 1. FC Köln II eine Knochenabsplitterung an der Kniescheibe zugezogen, auch einige Bänder sind lädiert. „Das ist richtig schade für ihn. Wir hoffen, dass er in acht Wochen wieder langsam laufen kann“, geht Rump von einer längeren Pause aus.