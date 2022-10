Den zurzeit wohl härtesten Gegner haben Nico Hermer und seine Mitstreiter vom souveränen Gruppenliga-Spitzenreiter FC Burgsolms vor der Brust. Am Sonntag steigt das absolute Topspiel beim Tabellenzweiten TSF Heuchelheim. (© Steffen Bär)

Ein Gruppenliga-Topspiel und weitere Duelle auf Augenhöhe Teaser GL GI/MR: +++ In der dritthöchsten hessischen Fußball-Spielklasse empfängt der Zweite den Spitzenreiter aus Burgsolms. Aber auch die übrigen Partien mit heimischer Beteiligung haben es in sich +++

WETZLAR - Die Blicke in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gehen am Wochenende ganz klar auf das Topspiel des souveränen Spitzenreiters FC Burgsolms bei seinem ärgsten Verfolger TSF Heuchelheim. Aber auch der FSV Braunfels, die SG Waldsolms und die SG Ehringshausen haben gegen Gegner, die jeweils punktemäßig oder tabellarisch durchaus in ähnlichen Gefilden wie sie unterwegs sind, einiges vor.