Ein Grüppchen vorne, ein Grüppchen hinten Kreisliga München 1

Nach der Vorrunde teilt sich die Fußball Kreisliga München 1 in zwei Lager. Di4 einen hoffen auf Titel unf Aufstieg, die anderen auf den Verbleib in der Liga.

Dachau – Kurios: Nach Ende der Vorrunde teilt sich die Kreisliga München 1 in zwei Lager: Von Tabellenführer Allach bis zum Sechsten Günding reicht die Gruppe derer, die um Titel und Aufstieg kämpfen; vom Taberllensiebten Lohhof bis zum Schlusslicht Moosach geht’s eher um den Klassenerhalt.

TSV 1865 Dachau II – SpVgg Erdweg 1:2 (0:1): Die zweite Mannschaft des Bayernligisten aus Dachau musste die zweite Niederlage in Folge einstecken. Nach dem 1:2 in Allach folgte nun ein 1:2 gegen mutig aufspielende Erdweger, die sich überraschend gut auf dem für sie ungewohnten Kunstrasen zurechtfanden. Die Dachauer ließen allerdings viele Torchancen liegen, zudem hatte SpVgg-Keeper Dominik Chlubek – früher bei 1865 in der U19 und in der zweiten Mannschaft – einen richtigen Sahne-Tag erwischt. Mitunter hatte er das Glück des Tüchtigen, wenn der Ball ans Alu klatschte. Martin Arzberger brachte die Gäste in der 12. Minute in Front, Enis Kavkazi glich unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit aus. Auf das zweite Erdweger Tor durch Fabian Meier in der 79. Minute hatten die Dachauer keine Antwort mehr.

„Wir haben zu einfache Gegentore bekommen, das und die mangelnde Chancenverwertung haben zu einer unnötigen Niederlage geführt“, sagte 65-Spielertrainer Christian Doll. SpVgg-Sprecher Robert Strixner freute sich: „Endlich hatten wir das Glück mal auf unserer Seite, letztendlich war der Sieg in dieser Art und Weise auch verdient.“ ro

TSV Moosach-H. – SV Günding 1:3 (1:1): Der SV Günding hat beim Schlusslicht in München einen Pflichtsieg gelandet. Mit der frühen Führung im Rücken durch Matej Popovic (2.) zog der SVG ein gutes Spiel auf. Der Ausgleich zum fiel in der 23. Minute durch Sebastian Zobel nach einem Standard. Die gesamte SVG-Mannschaft befand sich in dieser Szene offenbar im Tiefschlaf, die Zuordnung im Zentrum stimmte nicht – und schon lag der Ball im Netz. Für die Zuschauer war es sicherlich kein Fußballschmankerl, auf dem Platz wurde eher gearbeitet. Günding hatte dann doch das bessere Ende für sich. Benedikt Kronschnabl besorgte die Führung (78.), Julian Penk setzte den Schlusspunkt (94.). „Moosach hat sich stärker präsentiert, als es die Tabelle darstellt“, sagte Gündings Trainer Markus Remlein. „Und jetzt freuen wir uns aufs Topspiel nächste Woche gegen Dachau 65 II.“ ro TSV Eintracht Karlsfeld II - SV Sulzemoos 1:2 (1:0): Wie schade, dass es der Nebel den Fans schwermachte, alles zu sehen. Denn die Eintracht-Zweite und der SV Sulzemoos lieferten sich ein Duell, das sowohl Karlsfelds Trainer Flo Beutlhauser als auch SVS-Coach Markus Wagenpfeil als „Super-Spiel“ bezeichneten. Beide Mannschaften spielten von Beginn an mit offenem Visier. Die personell arg gebeutelten Sulzemooser, bei denen erneut mehr als zehn Leute aus dem Kader fehlten, hatten die erste Chance. Der Führungstreffer fiel jedoch auf der anderen Seite durch Furkan Ocaktan (24.). Mit einer offensiven Eintracht ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Die Heimelf hatte die Topchance auf das 2:0, wenig später musste Kilian Schestak für zehn Minuten runter. Sulzemoos nutzte die Überzahl zum Ausgleich durch Moritz Rotter (61.). In der Schlussphase waren die Gäste am Drücker – und kurz vor Spielende erfolgreich: Yasir Ammar Sami erzielte den Siegtreffer. In einem interessanten Kreisliga-Spiel. „Alles war möglich. Ein 1:1, ein 3:3, ein 3:1-Sieg für uns oder auch für sie. Der späte Gegentreffer ist bitter, aber trotzdem hat es Spaß gemacht“, sagte Beutlhauser. Kollege Wagenpfeil sah es genauso. stm

SV Weichs – SV Niederroth 2:0 (0:0): Aufatmen in Weichs: Dieser Sieg war immens wichtig. Denn mit jetzt 14 Punkten haben die Weichser den Anschluss ans Mittelfeld gewahrt. Und es ist eng in der Kreisliga 1, der Tabellensiebte Lohhofe hat gerade mal vier Punkte mehr auf dem Konto. In einem Kampfspiel mit wenigen Torszenen habe seine Mannschaft letztlich verdient gewonnen, sagte SVW-Trainer Korbinian Regert, „und wir hatten das nötige Spielglück“. Und sie hatten noch etwas, die Weichser – sie hatten Basti Neisser. Der 19-Jährige erzielte in der 51. Spielminute das wichtige 1:0 per Kopf und holte dann auch noch in der 78. Minute einen Strafstoß heraus. „Basti war heute unser Matchwinner“, freute sich Regert. Maximilian Sedlmaier verwandelte den Strafstoß, mit dem 2:0 war das Spiel entschieden.

Kurios: Es war das elfte Aufeinandertreffen der beiden Teams in den vergangenen zehn Jahren, es gab für beide Mannschaften je fünf Siege – und folglich ein Unentschieden. Torverhältnis insgesamt: 15:15. tol