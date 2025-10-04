Ein großes Problem bremst den TSV Nieukerk bislang aus

Am vergangenen Sonntagabend mussten Trainer und die Mannschaft des TSV Nieukerk beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga A Kleve/Geldern erkennen, dass sie auf den 14. Tabellenplatz und damit ersten Abstiegsrang abgerutscht waren. Dabei hatten sie gar nicht gespielt.
Aber der direkte Konkurrent Alemannia Pfalzdorf II hatte sein Duell mit dem SV Issum, trotz numerischer Unterzahl, am Ende mit 3:2 gewonnen und die spielfreien Nieukerker überholt. Bereits am Mittwoch zuvor war der TSV nämlich zu einer vorgezogenen Partie beim BV Sturm Wissel angetreten – und musste dank eines traumhaft direkt verwandelten Freistoßes durch Wissels Spielertrainer Robin Deckers in der 89. Minute eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen.
„Das war für uns natürlich sehr bitter. Robin und ich waren uns nach dem Spiel einig, dass eine Punkteteilung auch gerecht gewesen wäre. Hätte, wenn und aber zählt am Ende aber nicht. Da geht es allein um Ergebnisse und Punkte. Und davon haben wir derzeit zu wenige auf der Habenseite“, sagt der Nieukerker Trainer Lars Allofs.
Das Spiel in Wissel habe auch gezeigt, dass die Mannschaft immer bis zum Ende an die Grenzen gehen müsse. Und wenn das nicht passiere, stünde man am Ende ohne Ertrag da. „Bis auf das Auftaktspiel in Winnekendonk, das wir 0:2 verloren haben, waren alle anderen Niederlagen wirklich 50:50-Spiele mit dem besseren Ausgang für die Gegner“, sagt Allofs, der sein Team gar nicht so schlecht einschätzt, wie es der aktuelle Tabellenstand vermuten ließe. Und das ist das größte Problem bisher: Der Mannschaft fehlen offenbar das Spielglück und der eine oder andere Lucky Punch, um ein Duell für sich zu entscheiden.
Denn auch die fast ausgeglichene Tordifferenz von 7:10 zeigt, dass es um die Defensive der Mannschaft gar nicht schlecht bestellt ist. Immerhin haben neun Mannschaften in der Liga deutlich mehr Tore hinnehmen müssen. Allerdings schwächelt der TSV in der Offensive. Nur sieben Treffer in sieben Spielen sind halt zu wenig, um mehr Siege einfahren zu können.
„Da kommen dann natürlich immer einige Dinge zusammen. Personell können wir derzeit nicht aus dem Vollen schöpfen. Und wenn enge Spiele immer wieder unglücklich verloren gehen, fängt es auch an, eine Kopfsache zu werden. Doch das wollen wir unbedingt verhindern.“
Man müsse auch mal das Spielglück auf seine Seite zwingen, doch dafür müssen wirklich alle Spieler an ihre Leistungsgrenze gehen. Doch nur so könne man eine Negativspirale verhindern, so Allofs.
Grund zur Freude soll es dann am kommenden Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum geben. „Die Gäste sind ein Team, das durch spielerische Elemente zum Erfolg kommen will. Das liegt uns eigentlich ein wenig mehr als zum Beispiel die stürmische und auch körperliche Spielart der Wisseler. Doch einfach wird die Aufgabe nicht, wir wissen aber, worum es geht“, sagt Allofs, der weiter optimistisch ist, dass sein Team schnell wieder punkten wird