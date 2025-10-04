Ein großes Problem bremst den TSV Nieukerk bislang aus

Das Spiel in Wissel habe auch gezeigt, dass die Mannschaft immer bis zum Ende an die Grenzen gehen müsse. Und wenn das nicht passiere, stünde man am Ende ohne Ertrag da. „Bis auf das Auftaktspiel in Winnekendonk, das wir 0:2 verloren haben, waren alle anderen Niederlagen wirklich 50:50-Spiele mit dem besseren Ausgang für die Gegner“, sagt Allofs, der sein Team gar nicht so schlecht einschätzt, wie es der aktuelle Tabellenstand vermuten ließe. Und das ist das größte Problem bisher: Der Mannschaft fehlen offenbar das Spielglück und der eine oder andere Lucky Punch, um ein Duell für sich zu entscheiden.

Denn auch die fast ausgeglichene Tordifferenz von 7:10 zeigt, dass es um die Defensive der Mannschaft gar nicht schlecht bestellt ist. Immerhin haben neun Mannschaften in der Liga deutlich mehr Tore hinnehmen müssen. Allerdings schwächelt der TSV in der Offensive. Nur sieben Treffer in sieben Spielen sind halt zu wenig, um mehr Siege einfahren zu können.

Wa.-Wa. könnte gelegen kommen