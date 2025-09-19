Ein großes Pokalwochenende steht an!

Die Glücksfee bei der Pokalauslosung wollte wohl, dass es zur 2.Hauptrunde der „Coupe de Luxembourg“ – der ersten in der die Vereine aus der BGL Ligue und Ehrenpromotion in das Geschehen eingreifen – zu einigen schönen Geschichten kommt.

Am Samstag wird ein Spieler - ein Name - besonders im Mittelpunkt stehen: Sanel Ibrahimovic . Mittlerweile kickt der 276-fache BGL-Ligue Spieler bei Remich-Bous. Mit 37 Jahren darf er in der 2.Pokalrunde gegen seinen langjährigen Verein F91 Düdelingen ran, für den er einst 35 Tore in 92 Ligaspielen erzielte. Ein Punkt könnte bei diesem Duell zwischen dritter und erster Liga sogar für die Gastgeber sprechen: Mit über 28 Jahren Altersschnitt und eben Spielern wie „Ibra“ oder auch Dervisevic brachte Remich-Bous in der laufenden Saison etwas mehr Erfahrung auf den Platz als Düdelingen, das mit einem Schnitt von rund 25 Jahren auflief.

Bereits am Freitag wird insbesondere eine Begegnung von einer solchen Story begleitet: Ehleringen aus der 2.Division bekam Titelverteidiger und Nachbar Differdingen aus der BGL Ligue zugelost. Schnell wurde man sich einig, diese Partie zu „drehen“, der FCE wird sein „Heimspiel“ im Stadion des Erstligisten austragen und erwartet laut Medienangaben immerhin rund 700 Zuschauer und zeichnet zudem für die Organisation vor Ort zuständig. Nicht ganz so glanzvoll wie der FCD klingen die Namen Sandweiler (D1) und Canach (BGL), die sich vergangene Saison noch in der Ehrenpromotion gegenüber standen und die nur durch den Ort Oetringen getrennt sind. Die rund zehn Minuten Anfahrt des Erstligisten verleihen dieser Begegnung einen leichten Derby-Charakter.

Sanel Ibrahimovic: „Beide Mannschaften haben bislang kein Saisonspiel verloren, doch es bleibt ein Unterschied von zwei Klassen zwischen der 1.Division und der BGL Ligue. Wir hatten einen guten Saisonstart, Düdelingen auch. Wir haben nichts zu verlieren und werden versuchen, alles zu geben und F91 das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ob uns das gelingen wird, werden wir dann sehen.

Leider haben wir ein paar Verletzte zu beklagen. Wir haben genug Erfahrung, doch manche sind auch bereits älter. Ich habe Düdelingen diese Saison zwar noch nicht spielen gesehen, doch von den Ergebnissen her kann man nicht sagen, dass sie schlecht seien. Seit Jahren wird gesagt, dass sie zurückfallen würden, doch sie spielten bislang immer international und in der BGL Ligue um einen Platz unter den ersten drei.“

Der Sonntag wird ebenfalls von einigen Wiedersehen geprägt. Beggens (D1) neuer Trainerstab der laufenden Saison stand zuvor bei Gegner Rümelingen (EP) unter Vertrag, auch ein paar aktuelle Beggener Spieler wie z.B. Toma Vujovic oder William Lima Andrade spielten einst für die USR. In Medernach (D1) kommt der frühere Chetrainer der Blau-Weißen, Stephan Zwaag, als Co-Trainer von Rekordmeister Jeunesse Esch (BGL) zurück an den „bloen Eck“.

Kopstals (D1) aktueller Trainer Christophe Da Cruz spielte von 2016 bis 2019 bei Pokalgegner Berdenia Berburg. Auch bei dieser Begegnung wurde das Heimrecht getauscht, was aber auf das nicht nutzbare Spielfeld in Kopstal zurückzuführen ist. Der Verein musste bislang sämtliche Saisonspiele auswärts bestreiten, so auch das einzige offizielle Heimspiel, gegen Remich-Bous, das man in Kehlen austrug.

Groff: „ Erst am gestrigen Donnerstag hatte unser Verein eine Unterredung mit dem Gemeinderat“

Jean Groff, technischer Sekretär des FC Kopstal 33 zum Thema: „Wir können bestätigen, dass wir aufgrund des Zustandes unseres Platzes in Berburg antreten. Erst am gestrigen Donnerstag hatte unser Verein eine Unterredung mit dem Gemeinderat und dem technischen Dienst der Gemeinde bei uns auf dem Spielfeld. Wir möchten uns bei ihnen für den Mut bedanken, etwas auf unserem Spielfeld zu machen, das dem Bild der Gemeinde Kopstal-Bridel gerecht wird. Unser Platz wurde lange von nur drei Mannschaften benutzt, den 1. und 2.Herren sowie den Veteranen. Wir sind in der Jugend stark gewachsen und verfügen jetzt über insgesamt acht Mannschaften.

Als Verein möchten wir uns bei den Clubs aus Lorentzweiler, Kehlen, Käerjeng und von Racing Union Luxemburg für ihre Hilfe und das Zurverfügungstellen von Ausweichplätzen bedanken und bei allen, die in dieser Phase Verständnis für unsere Situation hatten, wie z.B. unseren Koordinatoren, dem Trainerstab, der kommissarischen Präsidentin und beim Assistenten im Sekretariat, die diese organisatorische Herausforderung gestemmt haben aber auch bei den Gegnern, die bereit waren, die Heimrechte zu tauschen. Laut Gemeinde soll unser Platz wieder ab dem 10.Oktober zur Verfügung stehen, wir warten auf die Freigabe und hoffen, dass wir ab dem 18.Oktober wieder zuhause spielen können, dies ist ein absolutes Must. Das Wasserproblem hat die Gemeinde versucht, so gut wie möglich in den Griff zu bekommen.“

In Biwer (D2) brennt man auf sein Heimspiel gegen die Escher Fola (EP): vor fast fünfzig Jahren, am 7.März 1976, schlug Jeunesse Biwer den damaligen Erstligisten sensationell mit 2:1 nach Verlängerung und zog ins Viertelfinale ein. Überraschungen sind an diesem Wochenende keineswegs auszuschließen, da wie z.B. in Beggen (s.o.), in Kehlen (gegen Etzella), Munsbach (gegen Walferdingen) oder auch in Weiswampach (gegen Monnerich) Gegner zu Gast sind, die nur eine Klasse höher eingestuft sind.

Am größten dürften die Chancen auf einen Sieg gegen einen höherklassigen Verein in Weiler (gegen Schifflingen), Koerich (gegen den FC Koeppchen), Schengen (gegen Luxembourg City) und Mertzig (gegen Steinsel) sein. Die Zweitdivisionäre hatten weniger Losglück, höchstens Gasperich kann man gegen Lorentzweiler minimale Außenseiterchancen einräumen.

Am Freitag