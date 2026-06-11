Ein Großer verlässt die große Fußballbühne: Propheter sagt Tschö Der 36-jährige Merten-Kapitän beendet seine höherklassige Laufbahn von red · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Der 36-jährige Jerome Propheter verabschiedet sich vom höherklassigem Amateurfußball. – Foto: Boris Hempel

Ein bekannter Name verabschiedet sich von der großen Fußballbühne. Jerome Propheter hat sich dazu entschieden, seine aktive Karriere beim SSV Merten zu beenden. Der 1,92 Meter große Defensivhüne, der als absolute Institution im höherklassigen Amateurfußball und semiprofessionellen Bereich gilt, zieht damit nach zwei intensiven Spielzeiten beim SSV den Schlussstrich. Künftig stehen für den gebürtigen Kölner andere Prioritäten im Vordergrund.

Familie steht künftig an erster Stelle Der Entschluss des Kapitäns reifte in den vergangenen Wochen. Als frischgebackener Vater möchte der 36-Jährige seine Zeit und Energie künftig verstärkt seiner kleinen Familie widmen. Für den SSV Merten ist der Abgang ein schwerer Verlust, weshalb der Verein im Vorfeld nichts unversucht ließ, um den Routinier noch umzustimmen. In vielen intensiven Gesprächen dachten die Verantwortlichen gemeinsam mit Propheter über eine Fortsetzung um eine weitere Saison nach. Zwischenzeitlich hatten die Vereinslenker sogar das Gefühl, dass es auf dem Platz weitergehen könnte. Letztendlich stieß der Schritt des Abwehrchefs im Verein jedoch auf volles Verständnis. Mit Propheter verliert der SSV Merten nicht nur einen außergewöhnlich konstanten Spieler, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit, die auf und neben dem Platz stets vorangegangen ist.

Zeigte stets vollen Einsatz: Jerome Propheter – Foto: Boris Hempel

Eine beeindruckende Vita bis zur 3. Liga Die sportliche Laufbahn des Defensivspielers, der im Raum Köln lebt, liest sich wie ein Streifzug durch den höherklassigen Fußball Westfalens. Gestartet beim FC Junkersdorf in der Mittelrheinliga, folgten Stationen bei Viktoria Köln in der NRW-Liga und der Regionalliga West. Danach schaffte er den Sprung zu Arminia Bielefeld, wo er zwei Einsätze in der 3. Liga verbuchte. Im Jahr 2015 zog es ihn zurück in die Region, wo er zwei Spielzeiten lang für Alemannia Aachen auflief. Über den FSV Wacker Nordhausen, Rot-Weiß Oberhausen und Teutonia Weiden landete er schließlich beim SSV Merten.