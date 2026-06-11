Ein Großer verlässt die große Fußballbühne: Propheter sagt Tschö

Ein bekannter Name verabschiedet sich von der großen Fußballbühne. Jerome Propheter hat sich dazu entschieden, seine aktive Karriere beim SSV Merten zu beenden. Der 1,92 Meter große Defensivhüne, der als absolute Institution im höherklassigen Amateurfußball und semiprofessionellen Bereich gilt, zieht damit nach zwei intensiven Spielzeiten beim SSV den Schlussstrich. Künftig stehen für den gebürtigen Kölner andere Prioritäten im Vordergrund.
Der Entschluss des Kapitäns reifte in den vergangenen Wochen. Als frischgebackener Vater möchte der 36-Jährige seine Zeit und Energie künftig verstärkt seiner kleinen Familie widmen. Für den SSV Merten ist der Abgang ein schwerer Verlust, weshalb der Verein im Vorfeld nichts unversucht ließ, um den Routinier noch umzustimmen.
In vielen intensiven Gesprächen dachten die Verantwortlichen gemeinsam mit Propheter über eine Fortsetzung um eine weitere Saison nach. Zwischenzeitlich hatten die Vereinslenker sogar das Gefühl, dass es auf dem Platz weitergehen könnte. Letztendlich stieß der Schritt des Abwehrchefs im Verein jedoch auf volles Verständnis. Mit Propheter verliert der SSV Merten nicht nur einen außergewöhnlich konstanten Spieler, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit, die auf und neben dem Platz stets vorangegangen ist.
Die sportliche Laufbahn des Defensivspielers, der im Raum Köln lebt, liest sich wie ein Streifzug durch den höherklassigen Fußball Westfalens. Gestartet beim FC Junkersdorf in der Mittelrheinliga, folgten Stationen bei Viktoria Köln in der NRW-Liga und der Regionalliga West. Danach schaffte er den Sprung zu Arminia Bielefeld, wo er zwei Einsätze in der 3. Liga verbuchte. Im Jahr 2015 zog es ihn zurück in die Region, wo er zwei Spielzeiten lang für Alemannia Aachen auflief. Über den FSV Wacker Nordhausen, Rot-Weiß Oberhausen und Teutonia Weiden landete er schließlich beim SSV Merten.
Seine gesamte Karriere wird durch beeindruckende Zahlen untermauert, die seine Qualität und Leidenschaft für den Sport belegen. Insgesamt bringt es Propheter auf zwei Einsätze in der 3. Liga, 242 Regionalligaspiele, 80 Partien in der Mittelrheinliga und 28 Begegnungen in der Landesliga. Die sportliche Leitung des SSV Merten betont bereits jetzt, dass die hinterlassene Lücke nur sehr schwer zu schließen sein wird.
Ganz aus den Augen verlieren wird man den langjährigen Anführer auf der Anlage jedoch nicht. Wie der Verein in seiner Mitteilung verkündete, freue man sich darauf, den Ex-Kapitän auch in der kommenden Saison regelmäßig am Spielfeldrand begrüßen zu dürfen.
Wohin es Jerome Propheter im Detail verschlagen wird und ob er dem Fußball auf dem Spielfeld erhalten bleibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.