Ein Großer verlässt die Bühne: Michael Plänitz beendet Karriere Der mit über 500 Pflichtspielen im gehobenen Amateurfußball ausgestattete Verteidiger hängt mit 38 Jahren seine Schuhe an den Nagel +++ Dem ASV Cham bleibt er als Sportlicher Leiter erhalten von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Den FC Amberg führte Michael Plänitz (vorne links) als Kapitän in die Regionalliga. – Foto: Imago/foto2press

20 Jahre war er im Seniorenfußball unterwegs. Dabei kamen über 500 Pflichtspieleinsätze zusammen. Bis hoch in die Regionalliga ging es für ihn. Schon allein die reinen Fakten sprechen für sich. Michael Plänitz ist zweifelsohne einer der bekanntesten Namen im Oberpfälzer Amateurfußball. Als zuverlässiger und beinharter, aber fairer Innenverteidiger mit Ruhe und Übersicht machte er sich über die Jahre einen Namen. Seine Karriere verschlug ihn über den FC Amberg und die SpVgg Weiden zum ASV Cham, dem er seit 2016 die Treue hält.



Nun ist Schluss. Plänitz wird ab sofort nicht mehr auf dem grünen Rasen anzutreffen sein. Mit 38 Jahren beendet der ehemalige Viertligaspieler diesen Sommer offiziell seine aktive Spielerkarriere. Darüber informiert der ASV Cham am Mittwoch. Dem Bayernligisten bleibt Plänitz im Hintergrund als Sportlicher Leiter erhalten.

Der in Sachsen geborene und in Amberg sesshaft gewordene Michael Plänitz fing in Sulzbach-Rosenberg beim dortigen TV Sulzbach das Fußballspielen an. Als C-Jugendlicher wechselte er zum FC Amberg, bei dem er dann auch die ersten Gehversuche im Herrenbereich wagte. Von 2007 bis Ende 2010 lief er für die SpVgg Weiden auf und stieg mit ihr in die Regionalliga Süd auf. Es folgte die Rückkehr zum FC Amberg. Dort hatte Plänitz nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga einen maßgeblichen Anteil an den Aufstiegen in die Bayern- und Regionalliga. Während der Regionalliga-Saison 2015/16 führte er die Amberger Mannschaft unter Trainer Timo Rost als Kapitän aufs Feld. 2016 gelang es dann dem ASV Cham, sich die Dienste des Rechtsfußes zu sichern. Jenen Wechsel haben beide Seiten nie bereut. Bis heute hielt der Defensivmann den Kreisstädtern die Treue.



Von Anfang an hatte „Pläno“ als zentraler Führungsspieler einen enormen Einfluss auf die Chamer Mannschaft. Der 1,86 Meter große Abwehrchef war stets ein Ruhepol, der Zuverlässigkeit und Sicherheit ausstrahlte und auf den sich seine Mannschaftskameraden verlassen konnte. Gerade die jungen Spieler im Team profitierten von seiner Ausstrahlung und Routine. Für sie hatte er stets ein offenes Ohr. Ein Michael Lamecker oder ein Marco Faltermeier entwickelten sich unter seiner Führung von jungen Talenten zu gestandenen Bayernliga-Leistungsträgern. Nicht zuletzt deshalb hatte Plänitz großen Anteil am Bayernliga-Aufstieg des ASV im Jahr 2019. Und an der sportlich tollen Entwicklung der vergangenen Jahre, welche in der Vizemeisterschaft 2026 ihren (vorläufigen) Höhepunkt fand. Zuletzt ließ er den „Jüngeren“ bereits mehr und mehr den Vortritt, bestritt in der abgelaufenen Saison noch fünf Bayernligaspiele. Auch neben dem Feld geht der bodenständige und sympathische Steuerberater, der in Cham arbeitet, seit jeher voran. Seit der Saison 2023/24 fungiert Plänitz beim ASV Cham als Sportlicher Leiter. Diesen Posten wird er auch in Zukunft weiter bekleiden.





Seit 2016 hält Plänitz dem ASV Cham die Treue. – Foto: Mario Wiedel





„Mit Pläno beendet eine absolute ASV-Identifikationsfigur seine Karriere. Pläno hat über viele Jahre den ASV sportlich wie menschlich geprägt. Er ist bei Mannschaft, Verein und dem ganzen Umfeld gleichermaßen geschätzt und sein Einsatz ging immer weit über das Selbstverständliche hinaus. Umso mehr freut es uns, dass er dem Verein auch künftig erhalten bleibt und seine ganze Erfahrung in neuer Funktion einbringen wird“, lässt sich Fußball-Abteilungsleiter Rüdiger Altmann auf der Homepage des ASV Cham zitieren. „Der ASV Cham und der ostbayerische Fußball verabschiedet nicht nur einen außergewöhnlichen Fußballer, sondern vor allem einem herausragenden Menschen. Umso schöner ist es, dass Michael Plänitz dem Sport weiterhin erhalten bleibt, ab Sommer jedoch nur mehr neben dem Fußballfeld“, schreibt der Oberpfälzer Bayernligist.