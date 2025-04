TuRU machte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Ein großer Schritt zum Klassenerhalt für TuRU Düsseldorf Landesliga, Gruppe 1: TuRU Düsseldorf hat beim 0:0 gegen den FC Remscheid endlich auch mal einen Punkt gegen ein Top-Team geholt.

Wohl selten hinterließ eine Nullnummer so viele zufriedene Gesichter wie nach dem 0:0 zwischen TuRU Düsseldorf und dem FC Remscheid am Sonntagnachmittag. Mit der Punkteteilung gegen den Aufstiegsaspiranten machte die TuRU einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Landesliga. Und ganz nebenbei leisteten die Oberbilker auch noch Schützenhilfe für einen Stadtnachbarn. Dem FC Kosova tat die eigene 1:4-Niederlage beim SSV Bergisch Born so nicht ganz doll weh. Zwar musste die Elf von Mohamed El Mimouni die Tabellenführung wieder an den VfL Jüchen-Garzweiler abgeben. Kosova kann sich dank der Mithilfe der TuRU aber sicher sein, dass Remscheid selbst mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den ASV Süchteln am Maifeiertag nicht vorbeiziehen kann.

Leidenschaftliche geführte Partie TuRUs Trainer Francisco Carrasco war das Befinden des Lokalrivalen nach der Partie freilich egal. Der Spanier schaute lieber auf die eigenen Reihen. „Ich hätte meinem Co-Trainer Hassan Saouti natürlich zu gerne drei Zähler zum Geburtstag geschenkt. Aber ich denke, Hassan kann auch mit dem einen Punkt gut leben. Jetzt darf er gerne einen ausgeben“, scherzte der Coach unmittelbar nach Spielschluss. Den Akteuren fiel zu diesem Zeitpunkt das Lachen noch schwer.

Gestern, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 FC Remscheid FC Remscheid 0 0 Abpfiff Zu intensiv waren die 90 Minuten auf dem Rasen des Stadions an der Feuerbachstraße. „Die Zuschauer haben zwar keinen fußballerischen Leckerbissen gesehen, dafür aber ein umkämpftes Spiel, in dem sich beide Teams nichts geschenkt haben“, analysierte Carrasco. Der 50-Jährige musste kurzfristig noch auf Kapitän und Abwehrchef Lukas Reitz verzichten. Doch dessen 21 Jahre alter Vertreter Alexander Beloshapkin machte seine Sache im Zentrum ebenso gut wie der ein Jahr jüngere Rechtsverteidiger Emirhan Bülbül, der an Stelle des verletzten Mikura Suzuki das Vertrauen geschenkt bekam. „Wir haben hinten nicht allzu viel zugelassen. Und wenn es dann doch einmal gefährlich wurde, war Marius Delker im Tor zur Stelle“, lobte Carrasco sein Kollektiv.