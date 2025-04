Im Verein hochgeschätzt: Mario Enzesberger (re.) beendet seine aktive Laufbahn samt Trainerengagement im Sommer. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Ein Großer sagt Servus! Duo Kohlbauer/Graf folgt auf Enzesberger Ex-Junioren-Bundesligaspieler beendet seine aktive Laufbahn: "Bin an einem Punkt angelangt, wo ich Druck rausnehmen muss" +++ SV Gottsdorf präsentiert Nachfolgelösung: ein gleichberechtigtes Trainer-Duo Verlinkte Inhalte AK Hauzenberg Gottsdorf Fabian Graf Mario Enzesberger Philipp Kohlbauer

Eine wahre Größe des niederbayerischen Fußballs sagt Servus! Mario Enzesberger beendet seine aktive Karriere, die ihn von der U17- und U19-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg, über Regionalliga- und Bayernligaspielzeiten beim SV Schalding-Heining und einigen Bezirksliga-Jahren bei "seinem" SV Oberpolling zuletzt an den Donausüdhang zum SV Gottsdorf geführt hat. Nach zwei Jahren als Spielertrainer hört der mittlerweile 32-Jährige zum Saisonende auf - als Spieler und als Trainer. Seine Nachfolger: der bisherige "Co" Philipp Kohlbauer, und Fabian Graf. Beide übernehmen ab der Spielzeit 2025/26 als gleichberechtigtes Trainergespann.

Treffender als Philipp Kohlbauer - langjähriger Freund und Weggefährte - kann man es kaum auf den Punkt bringen: "Mario ist und war nicht nur als Mitspieler ein großartiger Partner und Freund. Ich verliere mit ihm meinen Mentor und der niederbayerische Fußball einen großen Mann!" Kohlbauer verabschiedet den Ex-Junioren-Bundesligaspieler mit einem "sehr weinenden Auge. Ich hätte gerne viele weitere Jahre mit Enze weitergemacht. Aber aus absolut nachvollziehbaren Gründen haut das so nicht mehr hin". Zu große Spuren hinterließen die profi- und semi-professionellen Fußballjahre bei Mario Enzesberger. "Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich den Druck rausnehmen muss und auf mein lädiertes Sprunggelenk achten. Ich möchte es einfach nicht überreizen und merke, dass ich an einer Grenze angelangt bin. Zudem wird es auch beruflich immer schwieriger, das Traineramt zeitlich zu stemmen."



Und entsprechend endet im Sommer die aktive Laufbahn des 32-Jährigen. So ganz kann und will sich Enzesberger aber noch nicht verabschieden: "Ich habe sämtliche Angebote, die ich erhalten habe, mit dem ersten Satz direkt abgesagt. Für mich ist klar, dass meine aktive Laufbahn jetzt beendet ist. Ich werde meinen Pass in Gottsdorf lassen, auch immer mal wieder im Training vorbeischauen. Mir liegen die Burschen und der Verein am Herzen. Und entsprechend ist für mich selbstverständlich, dass ich auch mal aushelfe, wenn es brennt." Und weil Kohlbauer, sein langjähriger Kompagnon, das weiß, witzelt er, dass er "jeden Montag" nen Anruf tätigen werde, denn klar ist: "Wenn Mario spielen will, spielt er auch."

Der scheidende Coach Mario Enzesberger (mi.) und seine beiden Nachfolger: Fabian Graf (li.) und Philipp Kohlbauer (2. v. re.). – Foto: Robert Geisler





Mit "warmen Händen und einem guten Gefühl" übergibt Enzesberger also das Traineramt - nach zwei für den SV Gottsdorf sehr erfolgreichen A-Klassen-Spielzeiten. Nach Platz 6 liegen die Jungs vom Donausüdhang aktuell auf Rang 4, einen Zähler hinter dem Drittplatzierten. Zwischen Rang 3 und 6 ist noch alles möglich. "Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder im oberen Drittel mit dabei sein. Unsere Entwicklung der letzten Jahre ist ganz ganz hoch zu bewerten, und zu großen Teilen Marios Arbeit zu verdanken", lobt Kohlbauer. Und auch Gottsdorfs Sportlicher Leiter Martin Stolletz stimmt ein: "Wir wollen die positive Entwicklung beibehalten und im Flow bleiben: Und klar, man will sich doch immer steigern. Letztes Jahr Platz 6, jetzt sind wir aktuell Vierter..."







Neu-Coach Graf: "Für Platz 8 spiele ich nicht Fußball."