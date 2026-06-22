„Ein großer Coup“: TSV Isen verpflichtet Torjäger Sven Jajcinovic als Spielertrainer

Hoffnungsvolles Quartett in Grün (v.l.): Abteilungsleiter Oliver Schmid, Trainer Sven Jajcinovic, Abteilungsleitungsmitglied Martin Kühnl, Sportlicher Leiter Patrick Mayerhofer vom TSV Isen. – Foto: TSV Isen

Der 33-jährige Sven Jajcinovic war zuletzt drittbester Torjäger der Kreisklasse bei der DJK Ottenhofen. In Kroatien spielte er einst als Profi. Nun wird er Coach beim TSV Isen.

Beim TSV Isen redet man nicht lange um den heißen Brei herum: Nein, die vergangenen Jahre seien für die Fußballer alles andere als optimal gelaufen. Die Grün-Weißen sind zuletzt eher grau geworden – eine graue Maus in der A-Klasse. Nach den Feierlichkeiten zum 80-Jährigen der Abteilung (wir berichteten) will man‘s nun auch sportlich krachen lassen – mit einem neuen Spielertrainer, der in seiner kroatischen Heimat sogar mal Profi war und bis zuletzt eine Etage über dem TSV für die DJK Ottenhofen auf Torejagd gegangen ist.

Sven Jajcinovic heißt der Mann, 33 Jahre alt, abgelaufene Saison mit 19 Treffern dritterfolgreichster Torjäger der Kreisklasse. Ab Juli soll der Neue an der Seitenlinie übernehmen. Der frühere Landesligaspieler sei „mit Sicherheit ein großer Coup für den Verein“, so der TSV in einer Pressemitteilung.

Mitte Mai und damit mitten im Saisonendspurt hatte sich der TSV von Coach René Greithanner getrennt. „Zunächst haben wir ihm mitgeteilt, dass wir die Zusammenarbeit zum Saisonende beenden, in einem weiteren Gespräch wurde dann eine sofortige Beendigung vereinbart“, berichtete damals Abteilungsleiter Oliver Schmid unserer Zeitung. Grund für die Trennung seien die sportliche Entwicklung und Zweifel daran gewesen, dass Team und Trainer noch einen gemeinsamen Weg fänden.

Man kennt sich noch aus Hohenlinden

Persönliche Kontakte des Sportlichen Leiters Patrick Mayerhofer zu Jajcinovic gaben nun den Ausschlag für die Neubesetzung. Man kennt sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim SV Hohenlinden. Deswegen habe man mal vorsichtig angeklopft – schließlich wusste man nicht, ob er seinen Standort Ottenhofen aufgeben wollte. Jedenfalls, betonen Mayerhofer und Schmid, sei Jajcinovic im internen Ranking der potenziellen Greithanner-Erben auf Rang eins gestanden. Der sei einst beim VfB Forstinning wichtiger Spieler in der Landesliga gewesen, habe mit Ottenhofen als Spielertrainer den Aufstieg in die Kreisklasse erreicht und den Verbleib dort gesichert.

Darauf hofft man nun auch in Isen. Schmid sagt dazu jedenfalls: „Seit Jahren werden wir immer mal lose als Mitfavorit in der A-Klasse genannt – vielleicht kommt jetzt die Zeit, das auch zu beweisen.“ Siege gegen die A-Klasse-Spitzenteams Grüntegernbach oder St. Wolfgang in der abgelaufenen Saison sowie die fast niederlagenfreie Frühjahrsrunde 2025 zeugten von vorhandener Qualität. Jetzt gilt es laut Schmid, den bestehenden Kader punktuell zu verstärken und die Philosophie des neuen Trainers schnell aufzunehmen.

„Wir haben in der kurzen verbleibenden Zeit, die zwischen der Trennung von René und der anstehenden Saisonvorbereitung bestand, einen Trainer gesucht, der mit seiner Art, wie er selbst Fußball spielt und seit einigen Jahren spielen lässt, das Niveau unseres Teams enorm steigern kann. Ich kenne ihn schon lange und weiß, dass er einen hohen Anspruch hat – an sich und an das Team“, berichtet Mayerhofer und verspricht: „Wir können ihm sicherlich einen Kader zur Verfügung stellen, der es ermöglicht, als TSV Isen nach oben zu schauen und jede Woche mit attraktivem Fußball Erfolge zu erreichen“, so Mayerhofer, für den sein Vorstandskollege Schmid lobende Worte findet: „Ich bin Patrick überaus dankbar, dass er es ermöglicht hat, bei Sven Jajcinovic die Überzeugung zu hinterlegen, dass unser Team und Verein für ihn die richtige Herausforderung sind.“

Ärger über Ligenbesetzung

Schmid gesteht: „Persönlich bedaure ich nach wie vor, dass wir mit René Greithanner nicht die Ziele erreicht haben, die wir gemeinsam ausgegeben hatten. Ich wünsche ihm, dass er schnell wieder eine Aufgabe als Trainer findet und dort erfolgreich ist.“

Trotz aller Freude gibt es abschließend noch ein wenig Frust. Denn Schmid ärgert sich, „dass beide A-Klassen im Kreis Erding in diesem Jahr nur elf Teams haben werden. Hier muss im Fußballkreis über mögliche Verbesserungen nachgedacht werden“. Man wird‘s verschmerzen können, sollte am Ende die graue Maus zum grün-weißen Aufstiegselefanten mutieren.