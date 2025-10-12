Ein grausames Ergebnis für den BCF

Wolfratshauser verlieren trotz ordentlicher Defensivleistung spät mit 0:1 in Raisting

Oft wünscht man sich im Fußball eine subjektive Gerechtigkeit. Die hätte aus Sicht des BCF Wolfratshausen ein torloses Remis beim SV Raisting vorgesehen. Weil aber wie in allen Teamsportarten nur nackte Tatsachen, sprich Resultate zählen, gleich wie sie zustande gekommen sind, blieb den Farchetern einmal mehr das Nachsehen. Wie in nahezu allen Auswärtspartien schafft es der als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelte Klub von der Kräuterstraße eine Partie eng und offen zu halten. In der Schlussphase aber gaben die Raistinger beim Torabschluss einmal die richtigen Zielkoordinaten ein. Durch die 0:1-Niederlage bleibt der Ballclub Schlusslicht der Bezirksliga..

Die Leistung der Wolfratshauser in Raisting geht insoweit in Ordnung, als wie befürchtet die komplette Innenverteidigung ausfiel und auch Bernhard Kresta nicht zur Verfügung stand. Lukas Hintermeier und Armin Kuqi entpuppten sich als geeignete Notnägel, hielten die SVR-Angreifer zumeist weit weg vom eigenen Kasten. „Beide habe es sehr ordentlich gemacht“, lobte Florian Ächter. Änderte aber nichts am Rumpelfußball beider Teams „War ein 0:0 Spiel und grausamer Fußball“, stellte der BCF-Coach fest. „Aber was sollen wir machen ohne Innenverteidiger?“ Der Weg nach vorne war beschwerlich und eher die Ausnahme. Patriot Lajqi versuchte es im ersten Abschnitt, da fehlte gar nicht so viel. Die Raistinger hatten indes kurz vor Seitenwechsel ihren Aha-Moment – der aber wurde zu hektisch verarbeitet.

Im zweiten Abschnitt drückten und pressten die Gastgeber deutlich mehr. Das war für die BCF-Defensive weniger das Problem. Aber ihre Vorderleute bespielten die sich ergebenden Räume nicht oder trafen im Vorwärtsgang ungünstige Entscheidungen. Und so reichte dem SVR eine halbwegs gelungene Aktion: Die Gäste vermasselten den Abstoß, sahen sich sogleich wieder mit etlichen Gegenspielern konfrontiert. Einer von denen, namentlich der eingewechselte Francois Ngwen, grätschte in eine Hereingabe drückte sie so unhaltbar für Keeper Noah Praczek über die Torlinie. „Am Ende des Tages ein grausames Ergebnis für uns“, räumte Ächter ein.