Ein goldrichtiger Schritt zurück für Philipp Horster

Klassenerhalt sicher

Trainer Justin Müller tat den für ihn nächsten Entwicklungsschritt – er wollte eine erste Mannschaft trainieren – und war schon länger mit dem Bezirksligisten VfL Tönisberg einig. Ferner gingen über ein halbes Dutzend Stammspieler, alles Eigengewächse, von der Fahne. Auch die für dieses Team mit den Routiniers Maiko Becker, Nils van Afferden oder Tim Couball – letzterer wird auch seine Zelte in Tönisberg aufschlagen – vorgesehenen guten Akteure aus dem eigenen Niederrheinliga-Nachwuchs blieben nicht komplett bei der Stange. Um so erstaunlicher ist es deshalb unter dem Strich, dass das Team von Trainer Michele Mariano, der aktuell am 1. Juli wiederum von Florian Verhaag abgelöst wird (wir berichteten), schon am vergangenen Sonntag – als klarer Absteiger ins Rennen gegangen – den Klassenerhalt perfekt gemacht hat.