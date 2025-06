Ein goldener Punkt für SV Hartheim-Bremgarten und FC Emmendingen II?

Der am letzten Spieltag der Relegationsrunde spielfreie SV Hartheim-Bremgarten musste sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Emmendingen II mit einem Unentschieden begnügen (2:2). Für Spannung am letzten Spieltag (Mittwoch) ist gesorgt. Gleich vier Vereine dürfen sich noch Hoffnung auf einen der beiden Aufstiegsplätze für die Kreisliga A machen. Lediglich Schlusslicht FSV Ebringen hat aufgrund der schlechten Tordifferenz keine Chance mehr.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff verletzte sich Dominik Völkel (SV Hartheim-Bremgarten) an der Hand. Er wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Das Spiel war für rund 40 Minuten unterbrochen. Dem FCE-Spieler Joris Laug gelang schließlich die Führung für die Gäste. In einer von hoher Spannung geprägten zweiten Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten erzielte Giacomo Cannizzaro in der Schlussphase den Ausgleich (2:2). Dominik Volz von den Gastgebern musste kurz vor Ende den Platz aufgrund seiner zweiten Gelben Karte verlassen.

Thomas Wachenheim (SV Hartheim-Bremgarten): „Die Relegationsrunde ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Jeder schlägt jeden. Trotz der Verletzung von Dominik und trotz des Platzverweises haben wir den Ausgleich geschafft. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich denke dieser Punkt könnte in der Endabrechnung Gold wert sein.“

Enrico Maffucci (FC Emmendingen II): „Es waren zwei sehr gute Mannschaften. Bei der Hitze war es nicht einfach. Am Ende war es sehr wild. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Respekt auch an Hartheim-Bremgarten. Am Mittwoch gegen Ebringen wollen wir nochmals unser Herz auf dem Platz lassen. Wir sind eine junge Mannschaft. Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft.“

Im Parallelspiel setzte sich der bisher punktlose SV Hochdorf überraschend deutlich beim FSV Ebringen durch (7:1). Am Mittwochabend findet somit das große Finale im Kampf um die zwei begehrten Aufstiegsplätze statt. Hartheim-Bremgarten hat bereits seine Runde abgeschlossen und ist derzeit mit sieben Zählern (Torverhältnis +5) Tabellenführer. Hecklingen-Malterdingen (6/+2) kann mit einem Auswärtssieg beim SV Hochdorf seinen Punktestand auf neun erhöhen und wäre damit aufgestiegen. Hochdorf (3/+2) könnte selbst mit einem Sieg an Hecklingen vorbei ziehen und müsste dann darauf hoffen, dass der FC Emmendingen II (4/ 0) nicht zeitgleich sein Heimspiel gegen Ebringen gewinnt. Um noch an Hartheim-Bremgarten vorbeizuziehen, benötigen die Emmendinger freilich einen Sieg mit fünf Toren Unterschied. Anpfiff der Partien am Mittwochabend ist um 18.45 Uhr.