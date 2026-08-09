Ein Glücksschuss wird zu Raistings Pech – SVR kassiert erste Saisonniederlage

Luca Sigl vs Everaldo Pedro SumboFußball, 2026, SV Raisting vs SV Pullach 0:1, 9.8.2026, Bezirksliga, 3. Spieltag. – Foto: Oliver Rabuser

Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht: Im Heimspiel gegen den SV Pullach kassierte der SV Raisting seine erste Saisonniederlage in der Bezirksliga.

Die Begeisterung war sichtlich gebremst. Die beiden Auftaktsiege haben die Spieler des SV Raisting das Blut der Begeisterung lecken lassen. Weil aber Fußball nach wie vor kein Wunschkonzert ist, siegte am Sonntagabend am Ende jenes Team, das den einzigen Torerfolg finalisierte. Das war der SV Pullach – mit einem Glücksschuss.

SVR-Trainer Peter Bootz hatte die Arme in den Hüften verschränkt. Ein Zeichen, dass es etwas zu verarbeiten gab. Primär war das die erste Spielhälfte. Raisting hat unter dem neuen Trainer gelernt, dass es nichts Ehrenrühriges ist, selbstbewusst und mutig nach vorn zu spielen. „War unsere beste Halbzeit bis jetzt“, urteilte der Coach über den Vortrag seiner Mannen im ersten Spielabschnitt. „Hat mir sehr gut gefallen.“ Ganz nebenbei: Hört man sich unter den Zuschauern an der Wielenbacher Straße um, wird die neue Lust am Kicken und das viele junge Personal wohlwollend gesehen.

Schade nur für die Raistinger: Sie schafften es nicht, aus ihren Möglichkeiten die Anzeigetafel in Bewegung zu setzen. Gleich, ob Sebastian Baur oder Korbinian Hibler abschloss – irgendetwas verhinderte stets den erhofften Torjubel. „Wir hatten gegen einen ambitionierten Bezirksligisten die klareren Chancen“, konstatierte Bootz. Auf der anderen Seite knallte ein Kopfball von Sanntino Pandza an die Querlatte. Raisting war in diesem Moment in Unterzahl, weil der Unparteiische ein vermeintliches Vergehen übersehen hatte, der behandelte Spieler deswegen nach neuer Regel eine Minute von draußen zuschauen musste. Doch noch einmal: „Ansonsten war das unsere beste Halbzeit, wir können 1:0 oder 2:0 führen“.

Die Raben aus dem Isartal waren erwartungsgemäß einen Tick gewiefter im Umgang mit dem Ball. Das aber war längst noch kein Indiz für schillernde Tormöglichkeiten. Ganz ehrlich: Eigentlich verlebte SVR-Torwart Urban Schaifhauf einen relativ ruhigen Abend. Mit seinem Stellungsspiel und seiner Erfahrung ließ er keinen der Gäste-Abschlüsse wirklich gefährlich wirken. Gleichwohl fand auch der SVR nach der Pause nur noch bedingt den Weg nach vorn. Frederik Specht manövrierte sich in gute Ausgangsposition, schoss dann aber mit dem schwächeren linken Fuß weit drüber.

Die für den Spielausgang maßgebliche Szene ereignete sich tief in der Schlussphase. Maurus Miller wurstelte an der linken Angriffsseite herum, und als er flanken wollte, hoppelte ihm der Ball dergestalt vom Fuß, dass die Hereingabe zur perfiden Falle des verdutzten Schaidhauf wurde. In Bayern nennt man es ein „Scheißhäusltor“. Kurz rang Bootz mit sich, ob dies der schmerzhafte Kontrast zum „Lucky Punch“ im ersten Heimspiel gewesen war. Die Worte „ausgleichende Gerechtigkeit“ waren bereits auf seinen Lippen zu erkennen. Dann aber verneinte er derlei Zusammenhänge und fand es schlicht schade, dass es diesmal nicht geklappt hatte. Folge: „Jetzt duschen wir uns, dann trainieren wir zweimal gescheit und schauen, dass wir in Moorenweis etwas mitnehmen.“