Ein »Glücksfall« aus der Regionalliga Südwest für den VfB Eichstätt

Nach dem beachtlichen 1:1 am Freitagabend in Beilngries gegen den arabischen Profiklub Al-Nasr SC Dubai scheint der VfB Eichstätt gerüstet für den Saisonauftakt am Freitag zuhause gegen den FC Memmingen. Zudem konnten sich die Nord-Oberbayern etwas unverhofft noch einmal verstärken. Nachdem vergangene Woche mit Alexander Beusch vom SC Eltersdorf die Optionen in der Offensive erweiterte wurden, gibt`s nun auch für die Defensive nochmal ein Plus an Qualität: Mustafa Fatiras kommt vom Südwest-Regionalligisten FC 08 Villingen in die Domstadt.