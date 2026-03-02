Ein glückliches Unentschieden

Die Partie begann recht verhalten und beide Mannschaften tasteten sich zunächst erst einmal ab. Dennoch kam Weimar bereits in der 4. Minute zur ersten kleineren Chance, als ein Schmöllner Spieler im 16er den Ball vertändelte und der Schuss aus 11 Metern über den Querbalken strich. Auch die zweite Chance der Partie gehörte den Gästen. Nach einem Eckball kam ein Gästespieler freistehend zum Kopfball und setzte diesen glücklicherweise zu hoch an (17.). Auf der Gegenseite nahm Leon Gentsch dem Weimarer Innenverteidiger Florian Giebel den Ball vom Fuß und schob ins leere Tor zur 1:0-Führung ein (20.). In der 33. Minute verpasste Leon Gentsch seinen zweiten Treffer, als er gut von Jan Marvin Krüger in Szene gesetzt wurde, aber am herauseilenden Gästekeeper scheiterte. Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gehörten allerdings Weimar, da die Schmöllner Mannschaft nun zu fahrig und sorglos agierte und den Gästen noch zwei verheißungsvolle Chancen zugestand. Nach einer Eingabe von der linken Seite klärte Aminu Mohammed den Abschluss aus Nahdistanz, da der Stürmer bei seinem Versuch zu wenig Druck hinter den Ball bekam (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte ein Einwurf zum Gegner für die letzte Chance des ersten Durchgangs, doch der Schuss ging glücklicherweise gute zwei Meter am Tor der Knopfstädter vorbei.

Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang ging auf das SVS Konto, doch Gabor Vass konnte die Krüger-Eingabe nicht verwandeln und ermöglichte den Gästen somit eine Kontermöglichkeit. Der Abschluss war allerdings etwas zu hoch angesetzt (47.). Nach einem Eckball glichen die Gäste verdientermaßen aus. Florian Giebel brachte den Ball auf den kurzen Pfosten und der völlig alleinstehende Justin-Rene Szatmari köpfte ohne Probleme zum 1:1 ein (50.). Weimar blieb nun am Drücker und war die bessere Mannschaft. Nach einem Oehler-Ballverlust setzte der Stürmer der Gäste den Ball knapp neben das Tor (52.). Wenig später rettete Florian Schmidt kurz vor der Torlinie (60.) und bei weiteren Abschlüssen der Goethestädter (65., 67.) hatte die Schmöllner Mannschaft Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Einer der wenigen Entlastungsangriffe führte dann zum 2:1 für die Schmöllner Farben. Jan Marvin Krüger zog mit Ball am Fuß Richtung 16er und wurde dabei regelwidrig zu Fall gebracht. Es gab nur Gelb für die Gäste und Freistoß für unser Team. Florian Pitschel ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte über das Mauereck zur 2:1-Führung (74.). Diese hielt leider nicht lange an, denn nach einem vermeintlichen Foul im Schmöllner Strafraum gab es Elfmeter und zudem Gelb-Rot für Florian Schmidt. Florian Giebel verwandelte diesen sicher zum 2:2 (77.). In der Folgezeit verteidigte Schmölln mit Mann und Maus und hatte durch Erik Großmann sogar die Chance zur erneuten Führung, doch sein Kopfball nach Eckball ging knapp über das Tor der Gäste. Bis zum Schlusspfiff ergaben sich keine weiteren Chancen und somit endete die Partie 2:2.