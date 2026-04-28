Ein glanzvoller Jubiläums-Füchsle-Tag 2026

– Foto: FV Ravensburg

Ein ganz besonderer Glanz lag über der Cteam Arena, als am vergangenen Sonntag, den 26. April 2026, das 20-jährige Jubiläum der Kooperation zwischen dem SC Freiburg und dem FV Ravensburg bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel mit einem fulminanten Füchsle-Tag gefeiert wurde.

Der Tag begann bereits in den frühen Morgenstunden: Pünktlich um 07:15 Uhr fiel der Startschuss für das Aufbauteam. Unter der Regie der Freiburger Fußballschule und des FV Ravensburg wurden in der Cteam Arena und auf dem angrenzenden Kunstrasen insgesamt 18 Kleinfeldspielfelder aufgebaut, um den hunderten Nachwuchskickern optimale Bedingungen zu bieten.

Der eingeschworene Kreis und die feierliche Übergabe Um 10:15 Uhr folgte ein besonderer Moment des Zusammenhalts: Denis Menga, Mitarbeiter der Freiburger Fußballschule und seit 18 Jahren Kooperations- und Fördergruppentrainer, versammelte das gesamte Trainerteam sowie die Oberligaspieler im Kreis. Insgesamt 37 Personen schworen sich in diesem Moment gemeinsam auf den Tag ein – ein starkes Signal für die Verbundenheit zwischen den Vereinen.

Ein Trikot voller Namen und Bundesliga-Flair Ab 10:00 Uhr öffnete die Anmeldung am Stadioneingang. Jedes Kind erhielt ein hochwertiges Nike-Trikot mit SC Freiburg Logo und dem Aufdruck „Füchsle-Tag 2026“. Bereits hier verewigte sich jedes Kind mit seiner Unterschrift auf einem Original-Bundesliga-Trikot mit der Nummer 20, welches der SC Freiburg als besonderes Symbol für das Jubiläumsjahr mitgebracht hatte. Während das Gelände sich füllte und die SC Freiburg Hymne für Stimmung sorgte, gab es für die Kids kein Halten mehr, als das Maskottchen „Füchsle“ für die ersten Fotos bereitstand.

Pünktlich um 10:30 Uhr begann die offizielle Begrüßung vor einer beeindruckenden Kulisse. Zu den 180 angemeldeten Spielern gesellten sich Eltern, Großeltern und Geschwister, sodass sich zeitweise zwischen 360 und 460 Personen auf dem Gelände tummelten – eine fantastische Resonanz für eine Jugendfußballveranstaltung. Die Vorstände Klaus Moosmann und Carlo Horn hießen die Gäste willkommen und ehrten die 20-jährige Zusammenarbeit mit einem Bildpräsent. Im Anschluss übergab Ralf Eckert (Leiter der Kooperationsvereine beim SC Freiburg) das signierte Jubiläums-Trikot.

Philosophie für die Eltern, Action auf dem Platz Während die Eltern von Daniel Kiefer (sportlicher Leiter U12-U15, SC Freiburg NLZ) spannende Einblicke in aktuelle Trends und die kindgerechte Ausbildungsphilosophie erhielten, herrschte auf dem Rasen pure Begeisterung. In zwei Stunden voller Action schossen die Jungs und Mädels mit riesiger Leidenschaft Tore und verteidigten mit hohem Engagement. Ein absolutes Highlight war die aktive Teilnahme der Vorbilder: Die 6 Oberligaspieler des FV Ravensburg mischten sich direkt unter die Kinder und spielten auf den Kleinfeldern mit. Dank drei organisierter Ersthelfer war für die Sicherheit jederzeit bestens gesorgt.

Ein Abschied mit lautem Jubel Nach Ende der Spielzeit sah man auf dem gesamten Gelände nur noch glückliche Gesichter. Zur Verabschiedung versammelten sich alle Teilnehmer noch einmal auf der Tribüne. Das „Füchsle“ mischte sich erneut unter die Menge für letzte Erinnerungsfotos. Als die Kinder gefragt wurden, ob ihnen der Tag gefallen habe, antwortete das Stadion mit ohrenbetäubendem Jubel. Die Verantwortlichen bedankten sich herzlich für das Vertrauen und wünschten einen schönen Sonntagnachmittag. Mit der Gewissheit, das hochwertige Jubiläums-Trikot behalten zu dürfen, traten die Kinder den Heimweg an.

Ein Vorbild für die Region Dieser Tag hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Vernetzung im Fußball ist: Dass Bundesliga-Größen wie der SC Freiburg, ambitionierte Vereine wie der FV Ravensburg und regionale Partner wie die TSB Ravensburg Mädels so eng zusammenarbeiten, ist ein Gewinn für alle. Ein solcher Wissens- und Erfahrungsaustausch funktioniert nur durch die Offenheit aller Beteiligten und ist der Schlüssel, um die Begeisterung für den Sport nachhaltig zu fördern – alles für den Jugendfußball in der Region.

Auf ein Neues im Jahr 2027!